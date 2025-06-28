Принято решение о регулировании численности сайгаков — министр экологии и природных ресурсов

Фермеры Западно-Казахстанской области бьют тревогу: поля уничтожаются, скот теряет пастбища, угрожающе растущая популяция сайгаков может парализовать аграрную деятельность.

По словам аграриев, речь идёт уже не просто о природном факторе — это системный кризис. В отдельных районах ущерб от вытаптывания урожая и пастбищ составляет сотни миллионов тенге. Фермеры теряют инвестиции, корма, скот и способность обеспечивать продовольственную безопасность региона.

Руководитель крестьянского хозяйства «Жебе» Кайрат Зулкашев отметил:

— Мы теряем урожай каждый сезон и несем колоссальные убытки. Это не просто вопрос животных — это вопрос продовольственной безопасности, выживания мелких фермеров и угроза стабильности. Если меры не будут приняты, мы потеряем целые хозяйства.

Директор ТОО «ECO Club» Бекжан Сабанов подчеркнул, что откладывать решение больше нельзя:

— Численность особей достигла такого уровня, что это уже угроза для сельского хозяйства. Во всём мире регулируют популяции, чтобы избежать конфликта между дикой природой и хозяйственной деятельностью. Например, в Австралии контролируют численность кенгуру. Нам нужно не обсуждение, нам нужны конкретные меры.

Свою научную позицию озвучил доктор биологических наук, проректор ЗКАТУ им. Жангир хана Альжан Шамшидин. Он отметил, что ситуация требует вмешательства, основанного на научных данных:

— Мы фиксируем превышение численности, и при таких плотностях страдают и животные, и люди. Регулирование численности — это научно обоснованный инструмент, применяемый в цивилизованных странах. Это не сокращение вида, это управление экосистемой для её же устойчивости.

По данным учёта 2025 года, численность сайгаков в Казахстане достигла 3,9 млн особей. Это почти в три раза выше исторического максимума, зафиксированного в 1974 году (1,2 млн). Только в Западно-Казахстанской области численность превышает 2,3 млн особей.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков. Оно исходит от биообоснования, подготовленного учёными Института зоологии Министерства науки и высшего образования РК, а также на анализе международного опыта Австралии, Финляндии, Канады, США, ЮАР в сфере устойчивого управления популяциями диких животных.

— Основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов, принято решение о регулировании численности сайгаков, — подчеркнул министр.

Министерство экологии и природных ресурсов проведёт выборочное регулирование животных силами и средствами РГКП ПО «Охотзоопром». Отбор особей будет опираться на научное обоснование в соответствии с международными природоохранными соглашениями.

Акиматы пострадавших регионов совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии обеспечат эпизоотический мониторинг, готовность пунктов приёма и переработки, дополнительные меры с соблюдением всех ветеринарно-санитарных и иных требований в строгом соответствии с экологическим законодательством.

Ранее мы писали, что карагандинские фермеры страдают от нашествия сайгаков.