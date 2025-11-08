Деликатес степей: чем ценится мясо сайгака

В казахской степи сайгак всегда считался священным животным — быстрым, гордым и чистым. Однако, помимо культурной и экологической ценности, сайгак обладает еще одним уникальным качеством — его мясо признано диетическим и экологически чистым продуктом, не имеющим аналогов среди домашних животных.

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

Нежное, диетическое и чистое мясо

Мясо сайгака — это не просто дичь. По словам охотников и диетологов, оно нежное, легко усвояемое и отличается сладковатым привкусом.

— Сайгачатина по вкусу ближе к крольчатине или курятине. В отличие от баранины или говядины, в ней почти нет жира — в основном филе. Даже у откормленных животных жир собирается тонкой пленкой под шкурой, а не в волокнах. Поэтому мясо лёгкое, мягкое и полезное, — объясняет охотник с 40-летним стажем Арман Ризабаев.

По словам специалиста, секрет нежности в питании самих животных: сайгаки едят верхушки свежих растений, богатых витаминами, тогда как другие травоядные, например, верблюды, могут питаться грубой растительностью.

Диетолог-нутрициолог Анастасия Полаева подтверждает:

— Сайгачатина — экологически чистый источник белка. Эти животные живут в естественной среде, не получают гормональных добавок и антибиотиков. Для жителей Казахстана такое мясо идеально, потому что оно естественно адаптировано к нашему климату и образу жизни.

В советское время сайгачатину экспортировали в Европу и поставляли в гарнизоны — в виде тушенки и охлажденного мяса. Продукт высоко ценился за питательность и длительный срок хранения.

Почему мясо сайгака под особым контролем

Несмотря на пищевую ценность, добыча сайгака строго регулируется законом. В области Улытау охота возможна только в рамках регулирования численности популяции, проводимого под контролем государственных органов.

Как сообщили в акимате региона, в 2025 году фактов незаконной продажи мяса сайгака не зарегистрировано, однако выявлено 5 случаев браконьерства.

Нарушения, как правило, происходят при перевозке мяса автотранспортом, а не на рынках.

— Незаконная добыча, хранение, сбыт или перевозка сайгака рассматривается по статье 339 Уголовного кодекса РК. Ответственность предусматривает крупные штрафы и уголовное наказание, — отметили в ветеринарной инспекции области.

На сегодняшний день единственным легальным пунктом приема и переработки туш сайгака в Улытау является крестьянское хозяйство «Кулжанов Д.» в Жезказгане (поселок Аварийный).

Именно туда поступают туши животных, добытых в рамках государственного регулирования. При покупке потребитель имеет право требовать накладную, подтверждающую легальность происхождения мяса.

Тайна рогов и миф о целебной силе

Несмотря на то, что мясо сайгака считается диетическим, основной интерес браконьеров традиционно связан с его рогами. Из них в Китае и странах Восточной Азии изготавливают дорогостоящие лекарственные препараты.

— Если дать простым охотникам разрешение на отстрел, — говорит Арман Ризабаев, — они будут гнаться только за рогами, а туши выбрасывать. Поэтому отстрел должен оставаться под контролем государства, иначе это приведёт к варварскому истреблению.

По словам охотника, отрезание рогов приводит к гибели животного, так как через них проходит кровь — даже на кончиках видны венозные прожилки.

Фото: ЗКТУ им. Жангир хана

Угрозы популяции и меры защиты

Несмотря на то, что численность сайгаков в Казахстане в последние годы значительно выросла, ученые отмечают новые вызовы, связанные с их миграцией.

Основные маршруты перемещения животных в области Улытау оказались пересечены железнодорожными путями и ограждениями фермерских хозяйств, что мешает стадам своевременно переходить на зимние пастбища.

Особенно тяжелым оказался прошлый год: из-за сильных снегопадов и нарушений миграционных коридоров многие сайгаки не смогли вовремя добраться до южных регионов и погибли от холода и голода.

Власти и ученые предпринимают меры, чтобы подобные случаи не повторялись — ведется постоянный мониторинг численности, разрабатываются экологические коридоры и программы по сохранению естественных путей миграции.

К работе подключены природоохранные инспекторы и научные организации, которые следят за перемещением стад с помощью дронов и спутниковых технологий.

Между традицией и современностью

Сегодня Казахстан ищет баланс между сохранением популяции и рациональным использованием ее ресурсов. Вопрос мяса сайгака — не просто гастрономическая тема, а часть экологической и культурной политики страны.

Сайгачатина может стать символом устойчивого природопользования, если государственные механизмы регулирования, строгий контроль и уважение к степной культуре будут идти рука об руку.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из предприятий Западно-Казахстанской области готовятся к продаже консервированного мяса сайгаков.