В ЗКО будет продаваться консервированное мясо сайгаков

Заместитель директора ТОО «Кублей» по внешнеэкономическим связям Азамат Сейтбаталов рассказал о планах предприятия по консервированию мяса сайгаков.

— Если подробнее, то вначале туши освобождаются от костей. Затем мясо очищается, вплоть до сухожилий. Потом мясо измельчается и смешивается с дополнительными ингредиентами. Далее проводится раскладка по банкам, герметическая упаковка, маркировка и наклеивание этикеток», — говорит А.Сейбаталов.

По его словам, значительной разницы в приготовлении консервов, по сравнению с другими сельскохозяйственными животными, например с крупным рогатым скотом, нет.

Но требуется много времени на проверку.

— На сегодняшний день в предприятии накопилось более 250 тонн мяса сайгаков. Если говорить об использовании внутренностей и других частей сайгаков, шкур, в том числе, то эти работы не запланированы. Вместе с тем, консервы из мяса сайгаков отправляются только на внутренний рынок, — добавил А.Сейтбаталов.

Как уточнил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов, на сегодняшний день в области отловлено 62,5 тысячи голов сайгаков.

— В том числе 54,5 тысячи туш сайгаков приняли мясоперерабатывающие предприятия региона, и 8 тысяч — ТОО «Батыс KZ 25» в соседней Атырауско области, — сказал Рахымжанов.

