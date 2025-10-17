РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:30, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    В ЗКО будет продаваться консервированное мясо сайгаков

    В одном из предприятий Западно-Казахстанской области готовятся к продаже консервированного мяса сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ЗКО будет продаваться консервированное мясо сайгаков
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Заместитель директора ТОО «Кублей» по внешнеэкономическим связям Азамат Сейтбаталов рассказал о планах предприятия по консервированию мяса сайгаков.

    — Если подробнее, то вначале туши освобождаются от костей. Затем мясо очищается, вплоть до сухожилий. Потом мясо измельчается и смешивается с дополнительными ингредиентами. Далее проводится раскладка по банкам, герметическая упаковка, маркировка и наклеивание этикеток», — говорит А.Сейбаталов.

    По его словам, значительной разницы в приготовлении консервов, по сравнению с другими сельскохозяйственными животными, например с крупным рогатым скотом, нет.
    Но требуется много времени на проверку.

    — На сегодняшний день в предприятии накопилось более 250 тонн мяса сайгаков. Если говорить об использовании внутренностей и других частей сайгаков, шкур, в том числе, то эти работы не запланированы. Вместе с тем, консервы из мяса сайгаков отправляются только на внутренний рынок, — добавил А.Сейтбаталов. 

    Как уточнил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов, на сегодняшний день в области отловлено 62,5 тысячи голов сайгаков.

    — В том числе 54,5 тысячи туш сайгаков приняли мясоперерабатывающие предприятия региона, и 8 тысяч — ТОО «Батыс KZ 25» в соседней Атырауско области, — сказал Рахымжанов. 

    Ранее сообщалось, как реализуется мясо сайгаков в Западно-Казахстанской области.

     

    Теги:
    ЗКО Мясо сайгаков
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают