Как меняется газовая карта Казахстана

Правительство Казахстана нацелено к 2035 году обеспечить полную газификацию страны. За этими планами скрывается важный нюанс: в западных регионах доступ к природному газу уже близок к 100%, тогда как на севере и востоке страны он остается минимальным или отсутствует вовсе. Как формировалась газовая карта Казахстана за годы независимости, почему регионы оказались в столь разном положении и что еще предстоит сделать, чтобы охват вырос с нынешних 64,2% до 80% — разбирался аналитический обозреватель Kazinform.

По данным Министерства энергетики, на 1 января 2026 года уровень газификации Казахстана достиг 64,2%. Доступ к природному газу получили 13,1 млн человек. К 2035 году в соответствии с поручением Главы государства этот показатель планируется довести до 80%.

При этом нынешняя газовая карта складывалась не за один год. Страна существенно нарастила магистральную и распределительную инфраструктуру, последовательно развивая газотранспортную систему, которая сегодня связывает западные газодобывающие районы с южными, центральными и столичными регионами.

Фото: Kazinform

Доступ к газу получили миллионы человек, а внутреннее потребление товарного газа выросло с 13,7 млрд кубометров в 2017 году до 21,6 млрд кубометров в 2025 году.

От транзита — к собственной газовой сети

Базовая газотранспортная инфраструктура Казахстана сформировалась еще в советский период. Через территорию республики проходили опорные магистральные газопроводы «Средняя Азия-Центр» и «Бухара-Урал». Однако исторически эта инфраструктура в значительной степени была ориентирована на транзит и обеспечение газом других регионов СССР. Южное направление обеспечивал лишь газопровод «Бухара-Ташкент-Бишкек-Алматы».

С обретением независимости перед Казахстаном встала задача обеспечить газом собственное население.

Одним из крупнейших проектов стал магистральный транзитный газопровод «Казахстан-Китай». Он укрепил роль Казахстана в региональной газотранспортной системе и способствовал модернизации газотранспортной инфраструктуры страны.

Затем появился «Бейнеу-Бозой-Шымкент» протяженностью 1 454 км и пропускной способностью 15 млрд кубометров в год. Газопровод соединил ранее действовавшие магистрали «Средняя Азия-Центр», «Бухара-Урал» и «Бухарский газоносный район-Ташкент-Бишкек-Алматы» в единую систему и обеспечил стабильное снабжение юга Казахстана газом западных регионов.

Фото: Kazinform

Следующим важным шагом стал газопровод «Сарыарка», запущенный в конце 2019 года. Его первый этап протяженностью 1 061,3 км связал участок магистрали «Бейнеу-Бозой-Шымкент» в Кызылординской области с центральными регионами и Астаной. Изначально проект был ориентирован на газификацию Карагандинской области и столицы, но позднее было принято решение о продолжении газопровода в северном направлении.

Таким образом, газовая инфраструктура постепенно меняла свое назначение: от преимущественно транзитной системы страна перешла к формированию внутреннего газового каркаса.

Этот процесс продолжается и сегодня. В октябре 2025 года досрочно ввели в эксплуатацию магистраль «Талдыкорган-Ушарал», которая стала ответвлением газопровода «Бухара-Ташкент-Бишкек-Алматы» и открыла возможность для дальнейшей газификации населенных пунктов области Жетісу, а в перспективе и восточных регионов Казахстана.

Одновременно реализуется проект второй нитки «Бейнеу-Бозой-Шымкент», призванный увеличить пропускную способность одного из важнейших маршрутов газоснабжения страны и повысить надежность поставок.

Газ пришел, но не везде

Главной особенностью газовой карты Казахстана является региональная неоднородность газификации. По данным национального газового оператора — QazaqGaz (до ребрендинга — АО «НК «КазТрансГаз»), на 1 января 2026 года наиболее высокий уровень газификации сложился в западных регионах. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях он близок к 100%.

Высокий охват также отмечается в Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях. Динамично растет газификация в области Жетісу — 67,9%.

Совершенно иная картина складывается в северных и восточных регионах. По данным газораспределительной компании QazaqGaz Aimaq, уровень газификации в Акмолинской области составляет 15,3%, в Карагандинской — 5,8%, в области Ұлытау — 4,3% и 3,3% в ВКО. В Абайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях газификации природным газом пока нет.

Фото: Kazinform

При этом здесь необходимо сделать важную оговорку: высокий уровень охвата региона или населенного пункта газовыми сетями не означает, что все жители фактически пользуются газом. В статистике речь идет прежде всего о доступе населения к газовой инфраструктуре.

Подведение инфраструктуры к населенному пункту и непосредственное подключение домовладений — разные показатели. Часть жителей не подключается из-за стоимости работ и оборудования либо просто не считает переход на газ необходимым.

Эта разница хорошо заметна на примере Астаны. В материалах QazaqGaz Aimaq показатель газификации населения столицы составляет 17,7%, однако представители городского управления энергетики говорят, что доступ к газу уже обеспечен примерно для 20 тыс. из 22 тыс. домовладений индивидуального жилого сектора, а сам город оценивают как газифицированный примерно на 95%. Эти цифры не противоречат друг другу, поскольку показатели отражают разные стадии процесса — наличие инфраструктуры и фактический охват населения.

Новые потребители, новые сети

Масштаб изменений хорошо виден не только по проценту газификации. Только за последние два года протяженность газораспределительных сетей, находящихся в ведении компании QazaqGaz Aimaq, выросла с 70,8 до 77,3 тыс. км. Одновременно увеличилось число потребителей: с 2,515 млн в начале 2024 года до 2,672 млн на 1 августа 2026 года.

Фото: Kazinform

— Каждый год мы подключаем более 100 населенных пунктов и минимум 100 тысяч абонентов. Ежегодно выдаем порядка 120 тысяч техусловий на подключение. Из них 85% — онлайн, на платформе Egov. В плане на 2026 год подключение 135 населенных пунктов. Из них 44 уже подключены, — говорит заместитель генерального директора по производству QazaqGaz Aimaq Уалихан Кымбатов.

Фото: aimaq.kz

По его словам, активно ведется работа в Туркестанской области. В Жетісу газификация активизировалась после ввода магистрального газопровода «Талдыкорган- Ушарал»: возможность подключения получили шесть районов, а в перспективном плане — 84 населенных пункта. В текущем году уже подключены девять населенных пунктов — все в Кербулакском районе.

Также хорошими темпами ведется газификация в Актюбинской и Жамбылской областях, Кызылорде и Караганде, Ауликольском и Федоровском районах Костанайской области.

В Акмолинской области аналогичная работа идет вокруг столицы. В Целиноградском районе с опережением графика завершена газификация Каражара и Караоткеля — доступ к газу получили более 24 тыс. жителей. В Косшы завершение второй и третьей очередей обеспечило возможность подключения для 72 тыс. жителей всех микрорайонов города.

Таким образом, газификация постепенно движется от крупнейших магистральных направлений к конкретным населенным пунктам и домовладениям.

Одновременно с развитием инфраструктуры растет и само потребление газа.

Если в 2017 году потребление товарного газа составляло 13,7 млрд кубометров, то в последующие годы оно увеличивалось до 16 млрд в 2020-м, и 19,3 млрд — в 2022 году. В прошлом году в стране израсходовали 21,6 млрд кубометров. Таким образом, всего за восемь лет показатель вырос почти на 56%.

При этом газ становится нужен не только домохозяйствам. Как отмечает директор департамента газовой промышленности Минэнерго Аскар Конакбаев, растет потребность в газе со стороны промышленного сектора и бизнеса.

Фото: Pro Kadry KZ

Показательный пример — Астана. После газификации жилых массивов город приступил к переводу на газ теплоэнергетических объектов. За два года на газ были переведены все 10 котлов ТЭЦ-1, водогрейная часть ТЭЦ-2, а также ряд автономных котельных, ранее работавших на дизельном топливе. Кроме того, на газ перевели 20 школ, детских садов и больниц.

Газ используется и для новых промышленных и энергетических проектов. По словам представителей отрасли, после запуска газопровода «Сарыарка» к газовой инфраструктуре подключаются предприятия, в том числе металлургические, а на юге страны растет спрос со стороны энергетических проектов. На эту тенденцию ранее обращал внимание и Президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что промышленность постепенно переходит на газ.

Север и восток: следующий этап газификации

Особое место в будущей газовой карте занимают север и восток страны. Еще в 2020 году Президент Касым-Жомарт Токаев называл полное обеспечение газом Акмолинской и Северо-Казахстанской областей «вопросом государственной важности». Тогда Глава государства указывал, что существуют как минимум два подхода — продолжение «Сарыарки» либо подключение к российской газотранспортной системе, и поручал Правительству и акиматам определиться с выбором.

С тех пор варианты газификации севера неоднократно уточнялись и сейчас рассматриваются оба варианта. Так, генеральная схема газификации предусматривает дальнейшее развитие «Сарыарки» в виде второй и третьей очередей в сторону Кокшетау и Петропавловска. При этом проект должен постепенно выйти на полную проектную мощность до 25 млн кубометров в сутки, или до 10 млрд кубометров в год, к 2030 году. А в прошлом году Правительство Казахстана и ПАО «Газпром» подписали меморандум о реализации проекта строительства газопровода «Ишим-Астана», который должен связать северные регионы с российской газотранспортной системой.

Однако для появления новых магистралей недостаточно одного решения о направлении трассы. Сейчас по проектам разрабатывается документация, которая должна определить их основные параметры и стоимость. По словам Аскара Конакбаева, окончательная цена станет известна после завершения проектирования.

Коллаж: Kazinform/ИИ

При этом дальнейшее расширение газификации потребует более избирательного подхода к выбору проектов. Как пояснил Конакбаев, важнейшим приоритетом станет экономическая целесообразность. В первую очередь будут рассматриваться населенные пункты, расположенные ближе к существующей инфраструктуре и имеющие достаточный потенциал для подключения новых потребителей.

Кроме того, в министерстве напоминают о ресурсной стороне вопроса: север и восток находятся далеко от основных газодобывающих регионов, а внутреннее потребление газа в стране продолжает расти. Поэтому газификация этих регионов зависит не только от строительства новых магистралей, но и от увеличения ресурсной базы товарного газа, в том числе за счет наращивания добычи и переработки сырого газа.

Новая проблема — старые сети

Одновременно с расширением газовой инфраструктуры государству приходится поддерживать в рабочем состоянии и обновлять уже существующие сети. По оценке Аскара Конакбаева, изношенность газопроводов в стране составляет около 33%. Модернизация осуществляется силами государства и национальных газовых операторов в рамках утвержденных инвестиционных программ.

Речь идет о замене старых газопроводов, в том числе стальных на полиэтиленовые, обновлении газорегуляторного оборудования, строительстве новых участков и увеличении пропускной способности существующей сети.

От 64,2% к 80%

Сегодня Казахстан заметно преобразил свою газовую карту: западные месторождения получили связь с югом и центром страны, появились новые магистрали и значительно расширилась распределительная сеть, обеспечив доступ к природному газу для 13 млн человек.

Фото: Kazinform

Но следующая стадия будет сложнее. Значительная часть оставшихся негазифицированных территорий находится далеко от основных источников газа, а спрос продолжает расти не только за счет новых бытовых потребителей, но и промышленности, бизнеса и энергетики.

Значит, потребуется одновременно строить новые магистрали, модернизировать уже существующую инфраструктуру, наращивать добычу и переработку газа.

Иными словами, задача следующего этапа — не просто провести газ туда, где его пока нет, а одновременно обеспечить ресурсами, инфраструктурой и мощностями уже растущую газовую систему.

Напомним, в первое воскресенье сентября в Казахстане традиционно отмечается День работников нефтегазового комплекса. Это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтегазовой промышленностью.