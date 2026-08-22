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    За шесть лет еще 4 млн казахстанцев получили доступ к природному газу

    За последние шесть лет уровень газификации Казахстана вырос с 51% до 64,2%. За это время доступ к природному газу получили около 4 млн человек, а число обеспеченных газом жителей увеличилось с 9,1 млн до 13,1 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики Республики Казахстан.

    газификация сел
    Фото: Министерство энергетики Республики Казахстан

    За этот период газификацией было охвачено свыше 1 тыс. населенных пунктов, построено 20 тыс. км газораспределительных сетей.

    Рост показателя стал результатом реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие газотранспортной и газораспределительной систем, а также подключение новых населенных пунктов.

    В Минэнерго отмечают, что только по итогам 2025 года природный газ получили более 354 тыс. жителей 94 населенных пунктов. За год было построено около 2 тыс. км газораспределительных сетей.

    В 2026 году развитие газовой инфраструктуры продолжается. Реализуется 40 проектов, включая семь переходящих и 33 новых. В рамках реализуемых проектов в текущем году ожидается, что доступ к природному газу получат еще около 36 тыс. человек.

    За шесть лет еще 4 млн казахстанцев получили доступ к природному газу
    Инфографика: Министерство энергетики Республики Казахстан

    Особое значение для газификации северных регионов имеет проект строительства магистрального газопровода «Ишим — Астана». Меморандум о его реализации подписан между Правительством Казахстана и ПАО «Газпром».

    Проект позволит обеспечить надежное газоснабжение Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

    Дальнейшее расширение газификации будет осуществляться в соответствии с поручением Главы государства довести уровень обеспеченности населения природным газом до 80% к 2035 году.

    Газификация остается одним из ключевых направлений развития энергетической инфраструктуры страны. Расширение доступа населения к природному газу способствует повышению качества жизни, развитию регионов и укреплению энергетической безопасности Казахстана.

    Ранее Kazinform сообщал, что по итогам 2025 года природный газ получили более 354 тыс. жителей 94 населенных пунктов. На 1 января 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%, а доступ к газу имели 13,1 млн человек.

    Напомним, в 2026 году в Казахстане реализуются 40 проектов газификации. Ранее Минэнерго РК сообщало, что благодаря им природный газ получат десятки тысяч жителей новых населенных пунктов.

    Село Правительство РК Топливо Минэнерго РК Регионы Казахстана Поручения Президента Газ Газификация
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор