За шесть лет еще 4 млн казахстанцев получили доступ к природному газу

За последние шесть лет уровень газификации Казахстана вырос с 51% до 64,2%. За это время доступ к природному газу получили около 4 млн человек, а число обеспеченных газом жителей увеличилось с 9,1 млн до 13,1 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики Республики Казахстан.

За этот период газификацией было охвачено свыше 1 тыс. населенных пунктов, построено 20 тыс. км газораспределительных сетей.

Рост показателя стал результатом реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие газотранспортной и газораспределительной систем, а также подключение новых населенных пунктов.

В Минэнерго отмечают, что только по итогам 2025 года природный газ получили более 354 тыс. жителей 94 населенных пунктов. За год было построено около 2 тыс. км газораспределительных сетей.

В 2026 году развитие газовой инфраструктуры продолжается. Реализуется 40 проектов, включая семь переходящих и 33 новых. В рамках реализуемых проектов в текущем году ожидается, что доступ к природному газу получат еще около 36 тыс. человек.

Инфографика: Министерство энергетики Республики Казахстан

Особое значение для газификации северных регионов имеет проект строительства магистрального газопровода «Ишим — Астана». Меморандум о его реализации подписан между Правительством Казахстана и ПАО «Газпром».

Проект позволит обеспечить надежное газоснабжение Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

Дальнейшее расширение газификации будет осуществляться в соответствии с поручением Главы государства довести уровень обеспеченности населения природным газом до 80% к 2035 году.

Газификация остается одним из ключевых направлений развития энергетической инфраструктуры страны. Расширение доступа населения к природному газу способствует повышению качества жизни, развитию регионов и укреплению энергетической безопасности Казахстана.

Ранее Kazinform сообщал, что по итогам 2025 года природный газ получили более 354 тыс. жителей 94 населенных пунктов. На 1 января 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%, а доступ к газу имели 13,1 млн человек.

Напомним, в 2026 году в Казахстане реализуются 40 проектов газификации. Ранее Минэнерго РК сообщало, что благодаря им природный газ получат десятки тысяч жителей новых населенных пунктов.