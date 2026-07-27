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    Газификацию Косшы полностью завершили — Минэнерго

    72 тысячи жителей Косшы получили доступ к природному газу. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Минэнерго РК

    — Завершился проект по газификации города Косшы. Благодаря этому возможность подключения к экологически чистому топливу получили 72 тысяч жителей города. После ввода в эксплуатацию второй и третьей очередей доступ к природному газу получили жители всех микрорайонов города, а также жилого массива «Лесная поляна» и жилого городка Diamond Park, — сообщает Минэнерго.

    В эксплуатацию введены 194 километра газопроводов и 24 шкафных газорегуляторных пункта. 

    — В целом для газификации Косшы построено более 357 километров газораспределительных сетей, установлены один блочный и 44 шкафных газорегуляторных пункта. На сегодняшний день доступ к природному газу обеспечен в 24 населенных пунктах Акмолинской области. В 2027–2028 годах планируется газифицировать еще 12 населенных пунктов Аршалинского и Целиноградского районов, — добавили в Минэнерго.

    Кроме того, в Казахстане в 2026 году реализация проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры позволит обеспечить доступом к природному газу еще порядка 36 тысяч жителей.

    — В соответствии с задачей, поставленной Президентом, к 2035 году уровень газификации населения страны планируется увеличить с нынешних 64,2% до 80%. Реализация масштабных инфраструктурных проектов позволит ускорить газификацию регионов, повысить качество жизни граждан и создать дополнительные условия для устойчивого социально-экономического развития страны, — отметили ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут Единую цифровую платформу учета газа.

    Минэнерго РК Косшы Газ Газификация
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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