Газификацию Косшы полностью завершили — Минэнерго

72 тысячи жителей Косшы получили доступ к природному газу. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

— Завершился проект по газификации города Косшы. Благодаря этому возможность подключения к экологически чистому топливу получили 72 тысяч жителей города. После ввода в эксплуатацию второй и третьей очередей доступ к природному газу получили жители всех микрорайонов города, а также жилого массива «Лесная поляна» и жилого городка Diamond Park, — сообщает Минэнерго.

В эксплуатацию введены 194 километра газопроводов и 24 шкафных газорегуляторных пункта.

— В целом для газификации Косшы построено более 357 километров газораспределительных сетей, установлены один блочный и 44 шкафных газорегуляторных пункта. На сегодняшний день доступ к природному газу обеспечен в 24 населенных пунктах Акмолинской области. В 2027–2028 годах планируется газифицировать еще 12 населенных пунктов Аршалинского и Целиноградского районов, — добавили в Минэнерго.

Кроме того, в Казахстане в 2026 году реализация проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры позволит обеспечить доступом к природному газу еще порядка 36 тысяч жителей.

— В соответствии с задачей, поставленной Президентом, к 2035 году уровень газификации населения страны планируется увеличить с нынешних 64,2% до 80%. Реализация масштабных инфраструктурных проектов позволит ускорить газификацию регионов, повысить качество жизни граждан и создать дополнительные условия для устойчивого социально-экономического развития страны, — отметили ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут Единую цифровую платформу учета газа.