Еще девять сел области Жетысу подключены к природному газу

Министерство энергетики продолжает работу по расширению доступа населения к природному газу в рамках исполнения поручения Главы государства по повышению уровня газификации страны, передает Kazinform.

Сегодня природный газ стал доступен жителям ещё девяти населённых пунктов Кербулакского района области Жетысу: Байгазы, Тастыбастау, Алтынемель, Акбастау, Доланалы, Жаналык, Жайнак батыр, Шаган и Тастыозек.

Возможность подключения получили около 6 тысяч жителей, проживающих в 1 390 домовладениях. Таким образом, количество газифицированных населённых пунктов района достигло 22.

Проект газификации Кербулакского района реализуется поэтапно с 2022 года и является одним из крупнейших инфраструктурных проектов области Жетысу. В целом предусмотрено строительство порядка 500 километров газораспределительных сетей в 25 населённых пунктах района.

Сегодня уровень газификации области Жетысу достиг 67,2% — природный газ доступен жителям 110 населённых пунктов региона.

После завершения реализуемых проектов количество газифицированных населённых пунктов увеличится до 126, а доступ к природному газу получат более 500 тысяч жителей области.

Напомним, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов назвал главный показатель эффективности газификации регионов.