Финал Кубка мира по боксу: Казахстан гарантировал пять медалей

На финал Кубка мира Казахстан отправил 13 боксеров — восемь мужчин и пять женщин. Однако до полуфинала, выход в который гарантирует получение медали, добрались только пять спортсменов из Казахстана — трое мужчин и две женщины.

В мужских полуфиналах Казахстан представлен в весовых категориях до 80 кг, свыше 90 кг и до 70 кг. Награды гарантировали себе Санжарали Бегалиев, Даниял Сапарбай и Нурбек Мурсал.

В женской части соревнований в полуфиналах выступают Диана Магауяева (до 80 кг) и Асель Токтасын (свыше 80 кг). Большинство полуфинальных поединков пройдет сегодня, 18 ноября.

Ранее мы рассказывали, кто отправился в Индию защищать честь Казахстана.

Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин.

Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing.

Также стало известно, что Головкин может попасть в Зал Славы бокса в 2026 году.