РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:04, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Финал Кубка мира по боксу: Казахстан гарантировал пять медалей

    В столице Индии Нью-Дели проходит финальный этап Кубка мира по боксу с участием сборной Казахстана, передает агентство Kazinform.

    бокс
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    На финал Кубка мира Казахстан отправил 13 боксеров — восемь мужчин и пять женщин. Однако до полуфинала, выход в который гарантирует получение медали, добрались только пять спортсменов из Казахстана — трое мужчин и две женщины.

    В мужских полуфиналах Казахстан представлен в весовых категориях до 80 кг, свыше 90 кг и до 70 кг. Награды гарантировали себе Санжарали Бегалиев, Даниял Сапарбай и Нурбек Мурсал.

    В женской части соревнований в полуфиналах выступают Диана Магауяева (до 80 кг) и Асель Токтасын (свыше 80 кг). Большинство полуфинальных поединков пройдет сегодня, 18 ноября.

    Ранее мы рассказывали, кто отправился в Индию защищать честь Казахстана. 

    Кубок мира проводит международная федерация World Boxing, в которой до конца ноября состоятся выборы нового руководящего состава. Одним из кандидатов на пост президента является казахстанский легендарный боксер Геннадий Головкин. 

    Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing. 

    Также стало известно, что Головкин может попасть в Зал Славы бокса в 2026 году. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Индия Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают