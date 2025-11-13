РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:59, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing

    В казахстанском сегменте интернета набирает обороты акция в поддержку легендарного боксера, экс-чемпиона мира и президента Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадия Головкина, передает Kazinform.

    головкин
    Фото: НОК

    Флешмоб приурочен к предстоящим выборам главы международной федерации любительского бокса World Boxing, которые состоятся 23 ноября. Спортивная общественность Казахстана активно выражает поддержку кандидату, которого многие считают символом отечественного и мирового бокса.

    В Instagram-аккаунте kazakhsporty известные спортсмены, тренеры и болельщики записывают видеообращения и публикуют посты с хэштегами в поддержку GGG. В своих сообщениях они отмечают вклад Головкина в развитие спорта, его безупречную репутацию и лидерские качества, которые, по их мнению, помогут укрепить позиции мирового бокса на международной арене.

    — Геннадий Головкин это имя, которое знает весь спортивный мир. Мы гордимся его достижениями и верим, что он сможет достойно представить Казахстан и весь мир бокса на новом уровне, — пишут пользователи сети.

    Геннадий Головкин — один из самых титулованных боксеров современности, многократный чемпион мира и обладатель множества рекордов в среднем весе. С момента назначения президентом НОК Казахстана он активно поддерживает развитие спорта и молодых атлетов в стране.

    Ожидается, что итоги выборов главы World Boxing будут объявлены 23 ноября. Казахстанская спортивная общественность надеется, что именно Головкин возглавит организацию и продолжит прославлять отечественный спорт на мировой арене.

    Ранее сам Головкин высказался о целях участия в выборах главы World Boxing. 

    Теги:
    Спорт Головкин Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают