Казахстанцы запустили акцию в поддержку Головкина перед выборами главы World Boxing

Флешмоб приурочен к предстоящим выборам главы международной федерации любительского бокса World Boxing, которые состоятся 23 ноября. Спортивная общественность Казахстана активно выражает поддержку кандидату, которого многие считают символом отечественного и мирового бокса.

В Instagram-аккаунте kazakhsporty известные спортсмены, тренеры и болельщики записывают видеообращения и публикуют посты с хэштегами в поддержку GGG. В своих сообщениях они отмечают вклад Головкина в развитие спорта, его безупречную репутацию и лидерские качества, которые, по их мнению, помогут укрепить позиции мирового бокса на международной арене.

— Геннадий Головкин это имя, которое знает весь спортивный мир. Мы гордимся его достижениями и верим, что он сможет достойно представить Казахстан и весь мир бокса на новом уровне, — пишут пользователи сети.

Геннадий Головкин — один из самых титулованных боксеров современности, многократный чемпион мира и обладатель множества рекордов в среднем весе. С момента назначения президентом НОК Казахстана он активно поддерживает развитие спорта и молодых атлетов в стране.

Ожидается, что итоги выборов главы World Boxing будут объявлены 23 ноября. Казахстанская спортивная общественность надеется, что именно Головкин возглавит организацию и продолжит прославлять отечественный спорт на мировой арене.

Ранее сам Головкин высказался о целях участия в выборах главы World Boxing.