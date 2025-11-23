Это не окончательное предложение Украине — Трамп о мирном плане

При этом накануне американский лидер заявил, что 27 ноября будет «подходящим сроком» для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение по окончанию конфликта.

Американский мирный план состоит из 28 пунктов, где в том числе есть требования о территориальных уступках, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения.

Главы России и Украины предположили, что будут участвовать в мирном плане Дональда Трампа, но выразили сомнения в том, что это может увенчаться успехом.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что его страна может оказаться перед трудным выбором: потерять «достоинство» или поддержку своего самого важного союзника, не назвав страну. Зеленский сообщил, что следующая неделя будет «очень сложной».

Владимир Путин на встрече с членами Совета национальной безопасности заявил, что Москва готова взять за основу план для «окончательного мирного урегулирования», но еще не рассматривала его подробно.

Путин заявил, что Россия уже обсуждала версию этого плана с администрацией Трампа во время их саммита на Аляске этим летом, и назвал проект из 28 пунктов «по сути модернизированным».

Официально в мирном плане из 28 пунктов отмечается, что «Украина получит надежные гарантии безопасности», которые включают гарантии безопасности от НАТО.

DW также пишет, что высокопоставленные представители США, Украины, Германии, Франции и Великобритании в воскресенье начнут в Женеве переговоры по американскому плану мирного урегулирования войны в Украине.

По данным агентства, в Швейцарию должны прибыть госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

— Мы надеемся согласовать последние детали, чтобы достичь соглашения, которое будет в интересах Украины, — цитирует Reuters представителя американских властей.

Окончательное соглашение, по его словам, может быть достигнуто при личной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского.