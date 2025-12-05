РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:20, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Этим никто не занимается: Глава государства потребовал решить вопрос переработки шкур КРС

    Касым-Жомарт Токаев поставил задачу без промедления принять единую программу поддержки малого бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан отменит таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти сельхозживотных
    Фото: Минсельхоз

    — Документ должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей. Как показывает практика, акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях дает ощутимый результат. В качестве примера можно привести проект «Одно село — один продукт», реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Национальной палаты «Атамекен». К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в Правительстве, ни со стороны бизнеса. Правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Это придаст дополнительный импульс развитию сел и малых городов. 

    Ранее, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.

    Динара Жусупбекова
    Автор
