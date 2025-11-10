Еще один пожар тушат в Алматы
В Алматы горит кровля 3-х этажного административного здания, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
— Объявлен второй по повышенному рангу пожар, который происходит в Алмалинском районе по ул. Толе би, где открытым пламенем горит кровля 3-х этажного административного здания, — говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что имеется угроза распространения огня на рядом стоящий объект.
— На месте создан штаб пожаротушения, подано 5 стволов, организовано бесперебойная подачи воды. Информация по пострадавшим не поступала, — добавили в ведомстве.
В ДЧС Алматы отметили, что автоцистерны подключены к пожарным гидрантам на расстоянии 30 метров. Ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры по ликвидации пожара.
Ранее сообщалось о пожаре в здании детского дома, расположенного по улице Алтын орда в Наурызбайском районе. По словам администрации, в здании людей нет — воспитанники своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии. Позже стало известно, что горение происходит в столовой и кровли примыкающего трёхэтажного здания.