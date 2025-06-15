Еще 13 автобусов изменили движение в Астане

Так, временно изменена схема движения маршрутов автобусов №№ 304, 322, 2, 20, 24, 24Н, 31, 33, 41, 56, 71, 121, 503.

Схемы движения можно посмотреть здесь.

Как сообщалось ранее, девять автобусных маршрутов изменили движение в Астане.

В Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта. Так, участок шоссе Алаш от улицы 69 до улицы 191 временно закрыт в Астане. В городе продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт.

По информации столличного акимата, также проводятся работы по среднему ремонту дорожного по улицам Достык, Д. Кунаева. В связи с этим с 14 по 19 июня движение для автотранспортных средств полностью перекрыто.