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    02:39, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Еще 13 автобусов изменили движение в Астане

    13 автобусных маршрутов изменили движение в Астане. Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.

    автобусы в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Так, временно изменена схема движения маршрутов автобусов №№ 304, 322, 2, 20, 24, 24Н, 31, 33, 41, 56, 71, 121, 503.

    Схемы движения можно посмотреть здесь.

    Как сообщалось ранее, девять автобусных маршрутов изменили движение в Астане.

    В  Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта. Так, участок шоссе Алаш  от улицы 69 до улицы 191 временно закрыт в Астане. В городе продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт.

    По информации столличного акимата, также проводятся работы по среднему ремонту дорожного по улицам Достык, Д. Кунаева. В связи с этим с 14 по 19 июня движение для автотранспортных средств полностью перекрыто.

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Ремонт дорог
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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