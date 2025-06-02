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    17:31, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Ремонт дорог в Астане: какие улицы перекрыты

    В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили о перекрытии нескольких дорог из-за ремонта, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    С 4 по 7 июня движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто в связи с ремонтом верхнего слоя дорожного покрытия по пр. Абылай хана на участке от ул. Манас до ул. А. Пушкина. Движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении, сначала от ул. Манаса в сторону ул. Пушкина, затем - в обратном направлении.

    Также продолжаются дорожные работы по ул. Бурабай на участке от ул. Хантау до пр. Ш. Кудайбердыулы, поэтому с 3 по 18 июня движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто на этом участке.

    Кроме того, в акимате Астаны рассказали о текущей ситуации по ремонту дорог на 2 июня.

    Улицы, перекрытые полностью:

    • с 20 апреля по 20 августа текущего года закрыта ул. К. Кайсенова на участке ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик (альтернативное движение имеется по внутриквартальным проездам);
    • с 9 апреля по 30 августа текущего года закрыта ул. Куйши Дина от школы Мирас до пр. М. Жумабаева;
    • с 29 апреля по 30 августа текущего года закрыта улица Ж. Молдагалиева от ул. Е-41 до ул. Е-32 (при этом движение организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам);
    • с 3 по 18 июня текущего года закрыта ул. Бурабай на участке от ул. Хантау до пр. Ш. Кудайбердыулы.
    • с 26 мая по 10 июня закрыта Северная объездная на участке от ул. 191 до ул. Ондирис.

     Улицы, перекрытые частично:

    • с 11 мая по 30 июня текущего года закрыта ул. Ч. Айтматова от ул. Ж. Молдагалиева до пр. Улы Дала (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);
    • с 30 мая по 8 июня текущего года закрыт пр. Туран от ул. Сарайшык до ул. Керей Жанибек хандар (при этом движение для автотранспортных средств организовано в одном направлении из города в сторону аэропорта);
    • с 1 мая по 1 августа текущего года закрыта транспортная развязка на пересечении улиц Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева (при этом движение организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях).

    Ранее сообщалось о временном перекрытии в Астане участка проспекта Туран.

    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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