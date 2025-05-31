Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане

— В связи с этим с 30 мая по 8 июня текущего года будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении из города в сторону аэропорта, — сообщили в акимате.

В ведомстве также напомнили, что в 2023 году по проспекту Туран были проведены работы на участке от моста Тулпар до ул. Сарайшык; в 2024 году — от ул. Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

— Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — добавили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны