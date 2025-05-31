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    21:17, 30 Май 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту по пр. Туран на участке от ул. Сарайшык до ул. Керей Жанибек хандар, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    ремонт дорог знак жол жөндеу белгілер
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — В связи с этим с 30 мая по 8 июня текущего года будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении из города в сторону аэропорта, — сообщили в акимате.

    В ведомстве также напомнили, что в 2023 году по проспекту Туран были проведены работы на участке от моста Тулпар до ул. Сарайшык; в 2024 году — от ул. Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — добавили в акимате.

    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Участок проспекта Туран временно перекрыт в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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