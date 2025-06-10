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    16:16, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжает работы по среднему ремонту по проспекту Туран на участке от ул. Сыганак до ул. Сарайшык, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    Участок проспекта Туран закрыли на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим, с 10 по 15 июня будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении из города в сторону аэропорта.

    Как напомнили в акимате, в 2023 году по проспекту Туран были проведены работы на участке от моста Тулпар до ул. Сарайшык, в 2024 году - от ул. Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.
    Ведомство просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что в Алматы до сентября частично перекроют движение на двух улицах.

    Теги:
    Дороги Регионы Транспорт Астана Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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