Дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт в Астане

В связи с этим, с 10 по 15 июня будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении из города в сторону аэропорта.

Как напомнили в акимате, в 2023 году по проспекту Туран были проведены работы на участке от моста Тулпар до ул. Сарайшык, в 2024 году - от ул. Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

Ведомство просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что в Алматы до сентября частично перекроют движение на двух улицах.