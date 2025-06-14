23:00, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Участок шоссе Алаш временно закрыт в Астане
В Астане продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по шоссе Алаш на участке от ул. 69 до ул. 191, передает агентство Kazinform.
По информации столичного акимата, в связи с этим, с 13 по 15 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.
- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении ведомства.