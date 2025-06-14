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    23:00, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок шоссе Алаш временно закрыт в Астане

    В Астане продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по шоссе Алаш на участке от ул. 69 до ул. 191, передает агентство Kazinform.

    Участок шоссе Алаш
    Фото: акимат Астаны

    По информации столичного акимата, в связи с этим, с 13 по 15 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.

    - Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении ведомства.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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