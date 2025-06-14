Участок шоссе Алаш временно закрыт в Астане

По информации столичного акимата, в связи с этим, с 13 по 15 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.

- Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели, - говорится в сообщении ведомства.