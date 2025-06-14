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    08:45, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Девять автобусных маршрутов изменили движение в Астане

    Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.

    автобусы в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Временно изменится схема движения маршрутов № 7, 39, 41, 43, 45, 53, 81, 120, 120А.

    Кроме того, перекрыт проезд к остановочному пункту «Орда базары», «Көк базары», «Магнум гипермаркет». В связи с этим маршруты №№ 59, 307, 317 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данном остановочном пункте.

    Схемы движения можно посмотреть здесь.

    Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта. В частности, в городе продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, дорогу возле Хан-Шатыра закрыли на ремонт.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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