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    12:06, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Жумабаева закрыли на ремонт в Астане

    В Астане продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата столицы.

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

     Ремонт проводится на участке от улицы Балкантау до пррспекта Момышұлы.

    закрытие дорог
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим с 12 по 14 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.

    Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта.

    Теги:
    Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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