Участок проспекта Жумабаева закрыли на ремонт в Астане

Ремонт проводится на участке от улицы Балкантау до пррспекта Момышұлы.

Фото: акимат Астаны

В связи с этим с 12 по 14 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта.