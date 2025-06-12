12:06, 12 Июнь 2025 | GMT +5
Участок проспекта Жумабаева закрыли на ремонт в Астане
В Астане продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Жумабаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата столицы.
Ремонт проводится на участке от улицы Балкантау до пррспекта Момышұлы.
В связи с этим с 12 по 14 июня текущего года движение для автотранспортных средств на этом участке будет частично перекрыто.
Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Как сообщалось ранее, в Астане ряд улиц перекрыли из-за ремонта.