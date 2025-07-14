ЕС отложил введение ответных пошлин против США до 1 августа

Еврокомиссия не будет вводить ответные меры в таможенном споре с США 14 июля, как планировалось ранее, а отложит их до начала августа, пишет агентство Reuters со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Свое решение политик объяснила желанием посмотреть, возможно ли достичь соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил ЕС 30-процентными пошлинами с 1 августа.

Поскольку ранее Вашингтон уже повысил ряд таможенных пошлин, в том числе на европейскую продукцию, ответные меры ЕС должны были вступить в силу в понедельник, 14 июля. Однако, как пишет Reuters со ссылкой на источники, правительство Германии и некоторые другие государства в ходе консультаций высказались за отказ от этого шага, чтобы не осложнять переговоры с США.

В ЕС допустили введение ответных мер на пошлины Трампа

Накануне Урсула фон дер Ляйен предупредила, что введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС «нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики». Она добавила, что Брюссель готов продолжать работу над достижением соглашения с США до 1 августа.

— В то же время мы примем все необходимые меры для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных ответных мер, если это будет необходимо, — заключила политик.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта же заявил, что Евросоюз остается «единым» и «готов защищать» свои интересы.

— Тарифы — это налоги. Они подпитывают инфляцию, создают неопределенность и препятствуют экономическому росту. Мы будем продолжать строить прочные торговые партнерства по всему миру, — сказал он.

Подготовить ответ на пошлины Трампа призвал и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Париж разделяет «решительное неодобрение» фон дер Ляйен в связи с намерением Трампа ввести новые пошлины. Он поддержал Еврокомиссию в переговорах, «которые теперь будут активизированы, с целью достижения к 1 августа взаимоприемлемого соглашения» между Брюсселем и Вашингтоном. Но и призвал ускорить подготовку «надежных контрмер» с использованием всех имеющихся в руках Еврокомиссии инструментов, «включая меры противодействия принуждению, если до 1 августа не будет достигнуто соглашение».

Сам Дональд Трамп утверждал, что в случае ответного повышения торговых пошлин со стороны ЕС, Вашингтон будет действовать симметрично.