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    13:45, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп готовит всеобъемлющие пошлины в размере 15-20%

    Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что планирует ввести всеобъемлющие пошлины в размере 15% или 20% для большинства торговых партнеров, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Трамп готовит всеобъемлющие пошлины в размере 15-20%
    Фото: fraserinstitute.org

    — Мы просто скажем, что все оставшиеся страны будут платить 20% или 15%. Сейчас мы это решим, — сообщил Дональд Трамп ведущему программы «Встреча с прессой» на канале NBC News.

    В настоящее время единые пошлины установлены на уровне 10%.

    В последние недели торговая повестка Трампа продолжает работать над десятками соглашений с иностранными государствами.

    На этой неделе Трамп опубликовал письма 22 странам, устанавливающие тарифные ставки, включая 50% на импорт из Бразилии. Он также объявил о введении 50% тарифа на импорт меди, который должен вступить в силу в следующем месяце.

    Десятки писем появились после неоднократных обещаний Трампа и его руководства заключить «90 сделок за 90 дней», данных ещё в апреле. Однако за этот 90-дневный период администрация не подписала ни одного торгового соглашения. Вместо этого Белый дом и министры финансов и торговли достигли трёх рамочных соглашений, которые в конечном итоге могут быть преобразованы в полноценные торговые соглашения.

    Ранее сообщалось, что со следующего месяца Соединенные Штаты начнут применять 35% тариф на весь импорт из Канады.

    Теги:
    Пошлины Америка Торговля Цены и тарифы США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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