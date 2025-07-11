Трамп готовит всеобъемлющие пошлины в размере 15-20%

— Мы просто скажем, что все оставшиеся страны будут платить 20% или 15%. Сейчас мы это решим, — сообщил Дональд Трамп ведущему программы «Встреча с прессой» на канале NBC News.

В настоящее время единые пошлины установлены на уровне 10%.

В последние недели торговая повестка Трампа продолжает работать над десятками соглашений с иностранными государствами.

На этой неделе Трамп опубликовал письма 22 странам, устанавливающие тарифные ставки, включая 50% на импорт из Бразилии. Он также объявил о введении 50% тарифа на импорт меди, который должен вступить в силу в следующем месяце.

Десятки писем появились после неоднократных обещаний Трампа и его руководства заключить «90 сделок за 90 дней», данных ещё в апреле. Однако за этот 90-дневный период администрация не подписала ни одного торгового соглашения. Вместо этого Белый дом и министры финансов и торговли достигли трёх рамочных соглашений, которые в конечном итоге могут быть преобразованы в полноценные торговые соглашения.

Ранее сообщалось, что со следующего месяца Соединенные Штаты начнут применять 35% тариф на весь импорт из Канады.