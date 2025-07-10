Трамп вводит 50% тариф против Бразилии

В письме в своей социальной сети Truth Social Трамп заявил нынешнему президенту Луису Инасиу Луле да Силве — известному как Лула — что «то, как Бразилия обошлась с бывшим президентом Болсонару… является международным позором. Этот судебный процесс не должен состояться».

Лула ответил в посте, что любое повышение пошлин «будет рассматриваться в соответствии с Законом Бразилии об экономической взаимности».

Лула также выступил против вмешательства США в процесс против Болсонару.

— Бразилия — суверенное государство с независимыми институтами, и она не приемлет никакой формы опеки, — написал Лула. — Судебное преследование лиц, ответственных за планирование государственного переворота, находится исключительно в юрисдикции судебной власти Бразилии и как таковое не подлежит какому-либо вмешательству или угрозам, которые могли бы поставить под угрозу независимость национальных институтов.

Прокуроры Бразилии утверждают, что Болсонару участвовал в преступной схеме, которая включала в себя план убийства действующего президента страны, обогнавшего его на последних выборах. Болсонару отрицает любую вину.

Как и в случае с другими странами, получившими письма из Белого дома, Трамп пригрозил Бразилии еще более высокими пошлинами, если она решит принять ответные меры.

По данным Комиссии по международной торговле США, в прошлом году Бразилия заняла 18-е место среди стран-импортеров товаров в США: в страну поступило импортных товаров на сумму более 42 млрд долларов.

Ставка в 50% — это самый высокий тариф, который Трамп ввел для какой-либо страны на этой неделе, о чем он сообщает десятками писем на своих платформах в социальных сетях.

2 апреля, которое Трамп назвал «Днем освобождения», он заявил, что планирует ввести для Бразилии пошлину лишь в размере 10%.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Бразилии завершился Саммит БРИКС и Трамп предупредил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.