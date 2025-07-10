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    15:34, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп вводит 50% тариф против Бразилии

    Президент США Дональд Трамп в среду объявил о планах ввести 50-процентный тариф на товары Бразилии, отчасти из-за обращения с бывшим президентом страны Жаиром Болсонару, его политическим союзником, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Трамп вводит 50% тариф против Бразилии
    Фото: datamarnews.com

    В письме в своей социальной сети Truth Social Трамп заявил нынешнему президенту Луису Инасиу Луле да Силве — известному как Лула — что «то, как Бразилия обошлась с бывшим президентом Болсонару… является международным позором. Этот судебный процесс не должен состояться».

    Лула ответил в посте, что любое повышение пошлин «будет рассматриваться в соответствии с Законом Бразилии об экономической взаимности».

    Лула также выступил против вмешательства США в процесс против Болсонару.

    — Бразилия — суверенное государство с независимыми институтами, и она не приемлет никакой формы опеки, — написал Лула. — Судебное преследование лиц, ответственных за планирование государственного переворота, находится исключительно в юрисдикции судебной власти Бразилии и как таковое не подлежит какому-либо вмешательству или угрозам, которые могли бы поставить под угрозу независимость национальных институтов.

    Прокуроры Бразилии утверждают, что Болсонару участвовал в преступной схеме, которая включала в себя план убийства действующего президента страны, обогнавшего его на последних выборах. Болсонару отрицает любую вину.

    Как и в случае с другими странами, получившими письма из Белого дома, Трамп пригрозил Бразилии еще более высокими пошлинами, если она решит принять ответные меры.

    По данным Комиссии по международной торговле США, в прошлом году Бразилия заняла 18-е место среди стран-импортеров товаров в США: в страну поступило импортных товаров на сумму более 42 млрд долларов.

    Ставка в 50% — это самый высокий тариф, который Трамп ввел для какой-либо страны на этой неделе, о чем он сообщает десятками писем на своих платформах в социальных сетях.

    2 апреля, которое Трамп назвал «Днем освобождения», он заявил, что планирует ввести для Бразилии пошлину лишь в размере 10%.

    Ранее сообщалось, что 7 июля в Бразилии завершился Саммит БРИКС и Трамп предупредил о введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

    Теги:
    Торговля Цены и тарифы Экономика Мировые новости США Дональд Трамп Бразилия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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