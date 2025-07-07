Трамп анонсировал дополнительные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС

— В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет, — написал глава Белого дома.

В другой публикации он заявил, что американская администрация 7 июля начнет уведомлять другие государства о дальнейших условиях двусторонней торговли, ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары или заключении сделок.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

XVII саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6–7 июля под председательством Бразилии. В повестке — вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.