Трамп анонсировал дополнительные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС
Президент США Дональд Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social, передает агентство Kazinorm со ссылкой на ТАСС.
— В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет, — написал глава Белого дома.
В другой публикации он заявил, что американская администрация 7 июля начнет уведомлять другие государства о дальнейших условиях двусторонней торговли, ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары или заключении сделок.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
XVII саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6–7 июля под председательством Бразилии. В повестке — вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.