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    10:00, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп анонсировал дополнительные пошлины в отношении стран, поддерживающих БРИКС

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные торговые пошлины. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social, передает агентство Kazinorm со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: АА

    — В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет, — написал глава Белого дома.

    В другой публикации он заявил, что американская администрация 7 июля начнет уведомлять другие государства о дальнейших условиях двусторонней торговли, ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары или заключении сделок.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    XVII саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6–7 июля под председательством Бразилии. В повестке — вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.

    Теги:
    Торговля В мире ТАСС БРИКС Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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