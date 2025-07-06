Бразилия готовится к саммиту БРИКС

В Бразилию прибыли делегации стран-участниц БРИКС (Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Индонезия и Иран), а также 10 стран-партнеров (Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, и Вьетнам).

Также свое участие подтвердили Чили, Колумбия, Кения, Мексика, Палестина, Турция, Уругвай, а также представители международных организаций: Африканский союз, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), Андская корпорация развития (CAF), Новый банк развития (NDB), ООН и Всемирная торговая организация (WTO).

Фото: организаторы БРИКС

Главным местом для пленарных заседаний и двусторонних встреч Саммита БРИКС в течении двух дней станет Музей современного искусства в Рио-де-Жанейро, который расположен на территории знаменитого парка Фламенго и является выдающимся учреждением современного искусства, обладающим обширной коллекцией, включающей как бразильские, так и международные шедевры.

Также задействованы вспомогательные здания: «Медиа центр — The Venue» для журналистов и «Дом делегаций — Marina da Glória» для просмотра заседаний БРИКС представителями делегаций зарубежных стран.

6 июля будут проведены два заседания на темы: «Мир, безопасность и реформа глобального управления» и «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы, и искусственный интеллект», по результатам которых будут сделаны заявления и приняты документы.

Необходимо отметить, что страны БРИКС поддерживают многосторонность и многополярность мира. Международная платформа стремится играть ключевую роль в наведении мостов между странами и континентами, а также в продвижении более справедливого и инклюзивного глобального порядка для пользы стран «Глобального Юга».

БРИКС также ставит цель реформировать Организацию Объединенных Наций, включая Совет Безопасности. Таким образом БРИКС подчеркивает важность превентивной дипломатии, мирного урегулирования конфликтов и содействия международной стабильности, выступая за укрепление многосторонних институтов для урегулирования глобальных конфликтов, оперативное реагирование на гуманитарные кризисы и содействие прочному миру.

БРИКС поддерживает экономическое сотрудничество между его членами, особенно путем увеличения торговых, инвестиционных и финансовых потоков. Поднимаются вопросы по реформированию международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, а также Всемирной торговой организации, с тем чтобы предоставить развивающимся странам больше возможностей для выражения своего мнения и принятия решений.

Страны БРИКС придают большое значение вопросу глобального управления искусственным интеллектом (ИИ) в таких областях, как этика и неприкосновенность частной жизни, доступ к технологиям, честная конкуренция, управление данными и цифровой суверенитет. Особое внимание уделяется инициативам по цифровизации и модернизации промышленности. Также актуальны вопросы кибербезопасности и борьбы с международным терроризмом.

7 июля будет проведена сессия на тему «Окружающая среда, COP30 (30-я Конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата) и глобальное здравоохранение».

Вопросы окружающей среды остаются актуальными, особенно в сфере разработки инновационных механизмов финансирования борьбы с изменением климата, а также принятия эффективных и справедливых мер по ограничению глобального потепления до 1,5°C.

Одним из приоритетов БРИКС является совместная борьба с болезнями. Поощряя производство лекарств и вакцин, а также расширение исследовательской сети БРИКС по борьбе с туберкулезом и интегрируя искусственный интеллект в сферу здравоохранения, группа расширила сотрудничество в области здравоохранения с целью обеспечения всеобщего и равноправного доступа к системам общественного здравоохранения.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

В рамках проведения Саммита, Бразилия предпринимает повышенные меры безопасности. На дорогах в Рио-де-Жанейро патрулируют наряды полиции, также наблюдается привлечение вооруженных сил для охраны общественного порядка.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Место проведения Саммита закрыто для проезда и доступ к нему предоставляется по пропускам и выделенным специальным автобусам.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

За время председательства Бразилии в 2025 году было проведено более 200 встреч БРИКС, включая онлайн мероприятия.

Бразильское председательство в БРИКС определило шесть приоритетов:

глобальное сотрудничество в области здравоохранения;

торговля, инвестиции и финансы;

изменение климата;

управление с помощью искусственного интеллекта;

многосторонняя архитектура мира и безопасности;

институциональное развитие.

Согласно имеющейся статистики, на долю 11 полноправных членов БРИКС приходится 39% мирового ВВП, 23% мировой торговли, 24% прямых иностранных инвестиций, 43% мировой добычи нефти и 49% населения земного шара.

В рамках БРИКС осуществляется около 200 механизмов сотрудничества, охватывающие такие области, как сельское хозяйство, торговля, окружающая среда, энергетика, коммуникации, туризм, наука, технологии и инновации, образование, здравоохранение и предпринимательство.