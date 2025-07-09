Завершился саммит БРИКС в Бразилии — итоги встречи

В ходе первого дня Саммита, лидеры 11 крупнейших стран с развивающейся экономикой подписали Совместную декларацию 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Документ под названием «Укрепление глобального сотрудничества Юга для более инклюзивного и устойчивого управления» закрепляет приверженность группы укреплению многосторонности, защите международного права и стремлению к более справедливому мировому порядку.

Документ является результатом интенсивной работы в ходе более 200 встреч для создания и укрепления 200 новых механизмов сотрудничества в таких областях, как искоренение голода, борьба с изменением климата и разработка новых технологий.

На саммите страны-члены БРИКС подтвердили свою приверженность многосторонности и защите международного права, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН. Документ также призывает к расширению участия развивающихся стран, особенно стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в глобальных процессах и структурах принятия решений.

— Мы признаем, что многополярность может создать возможности для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком (DCEMs) для реализации своего конструктивного потенциала и получения выгоды от инклюзивной, равноправной экономической глобализации и сотрудничества, которые выгодны всем. Мы хотим подчеркнуть важность Глобального Юга как движущей силы позитивных изменений, особенно на фоне существенных международных вызовов, включая эскалацию геополитической напряженности, замедление экономики, ускоренную технологическую трансформацию, протекционистские меры и проблемы миграции, — говорится в одном из 126 обязательств, принятых лидерами.

Финансы

В финансовой сфере 11 стран подчеркнули необходимость увеличения квот в МВФ (Международный валютный фонд) и доли участия стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран во Всемирном банке.

Здоровье

Что касается здравоохранения, страны признали взаимосвязанный характер глобальных проблем здравоохранения и их трансграничные последствия. Они подтвердили свою приверженность укреплению глобального управления здравоохранением путем укрепления международного сотрудничества и солидарности.

Еще одним важным событием стал запуск Партнерства по ликвидации социально обусловленных заболеваний, которое способствует обеспечению равенства в сфере здравоохранения и устранению коренных причин неравенства в сфере здравоохранения, таких как бедность и социальная изоляция.

Искусственный интеллект

Впервые управление искусственным интеллектом (ИИ) играет заметную роль в повестке дня БРИКС, предлагая общую точку зрения Глобального Юга на инновационную технологию и выдвигая экономические и развивающие аспекты на передний план обсуждения.

В совместной декларации страны признают, что ИИ представляет собой уникальную возможность для продвижения вперед к более процветающему будущему. Однако для достижения этого глобальное управление ИИ должно смягчать потенциальные риски и отвечать потребностям всех стран, включая страны Глобального Юга.

— Необходимы коллективные глобальные усилия для создания управления ИИ, которое поддерживает наши общие ценности, устраняет риски, укрепляет доверие и обеспечивает широкое и инклюзивное международное сотрудничество и доступ, — говорится в документе.

Изменение климата

В ходе подготовки к COP30, также под руководством Бразилии в ноябре, страны признали Фонд «Тропические леса навсегда» (TFFF) инновационным механизмом мобилизации долгосрочного финансирования для сохранения тропических лесов, поощряя амбициозные пожертвования от потенциальных партнеров.

— Наша Декларация в рамках климатической политики намечает дорожную карту на следующие пять лет по трансформации наших возможностей и по привлечению ресурсов для борьбы с изменением климата. Благодаря коллективным усилиям стран БРИКС мы будем бороться с климатическим кризисом, одновременно делая наши экономики более сильными и справедливыми, — говорится в документе.

Содействие миру, безопасности и международной стабильности

Одним из столпов декларации является ее приверженность решению текущих конфликтов в различных частях мира, а также нынешней поляризации и фрагментации международного порядка. Лидеры выражают обеспокоенность текущей тенденцией резкого роста мировых военных расходов за счет адекватного финансирования развития развивающихся стран.

Помимо традиционной декларации лидеров, 7 июля были одобрены еще три документа, отражающие приоритеты бразильского председательства:

Рамочная декларация лидеров БРИКС о климатическом финансировании.

В документе лидеры группы подтвердили, что многосторонность имеет важное значение для решения проблем, связанных с изменением климата, особенно на глобальном Юге. С оптимизмом они одобрили «Дорожную карту от Баку до Белена на сумму $1,3 трлн» — инициативу, возглавляемую председательством COP30, направленную на увеличение финансирования борьбы с изменением климата для развивающихся стран. Как ожидается, документ официально будет представлен в октябре.

Члены БРИКС подчеркнули роль Рамочной конвенции ООН об изменении климата как основного канала международного сотрудничества по вопросам климата и подтвердили свою приверженность «полной и эффективной» реализации Парижского соглашения. Они также призвали страны пересмотреть и усилить свои определяемые на национальном уровне вклады (NDC) на 2030 год.

Декларация лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом.

Согласно документу, доступ к технологиям искусственного интеллекта должен быть справедливым, равноправным, расширяющим возможности и инклюзивным. Все страны, независимо от стадии их экономического развития, имеют право извлекать выгоду из этой новой технологии, развивать и использовать ее.

С принятием декларации лидеры признали искусственный интеллект уникальной возможностью для продвижения вперед к более справедливому будущему и улучшения жизни во всем мире.

Партнерство БРИКС по ликвидации социально обусловленных заболеваний.

Инициатива направлена на укрепление сотрудничества, мобилизацию ресурсов и продвижение коллективных усилий по комплексной ликвидации расстройств сна и развития, особенно в странах глобального Юга, где эти заболевания наиболее распространены.

Документ призывает к укреплению системы здравоохранения, обеспечения равноправного доступа к вакцинам, профилактике, раннему выявлению, диагностике, лечению и медицинскому просвещению, укрепляя службы общественного здравоохранения.

В документе лидеры также подчеркнули важность таких инициатив, как Центр исследований и разработок вакцин БРИКС, Сеть институтов общественного здравоохранения и Сеть исследований туберкулеза БРИКС, которые обеспечивают прочную основу для совместных исследований, обучения, инноваций и наблюдения за общественным здоровьем.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Ранее сообщалось об участии казахстанской делегации в двух заседаниях Саммита БРИКС: «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы и искусственный интеллект» и «Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение».