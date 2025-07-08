Казахстан предлагает использовать свои спутниковые технологии для мониторинга климата — БРИКС

Мировой аудитории было доведено о приверженности Казахстана глобальной климатической программе в соответствии с Парижским соглашением, а также стремлении страны достичь цели по углеродной нейтральности к 2060 году.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Страна является частью Зеленого климатического фонда, Фонда для возмещения потерь и ущерба, проводит успешную общенациональную кампанию по посадке 2 млрд деревьев и занимаемся успешным восстановлением Аральского моря, где уровень воды в северном бассейне вырос на 42% в прошлом году.

Инициатива «Чистый Казахстан» демонстрирует приверженность нашей страны созданию более экологичного будущего, содействию устойчивому обращению с отходами и привлечению сообществ к общей ответственности за защиту окружающей среды для будущих поколений.

Мурат Нуртлеу отметил, что необходимо быстро перейти от реагирования к предотвращению любых возможных проблем путем использования систем раннего предупреждения, готовности к стихийным бедствиям и усиления многосторонней координации.

— С этой целью Казахстан предлагает использовать свои спутниковые технологии для мониторинга климата и прогнозирования стихийных бедствий. Я приглашаю все сообщество БРИКС к сотрудничеству и обмену передовым опытом и технологиями, — заявил Мурат Нуртлеу.

Кроме того, экологически чистая энергетика является одним из ключевых решений как для борьбы с изменением климата, так и для устойчивого роста. В рамках международных консорциумов с Россией, Китаем и другими странами Казахстан построит атомные электростанции.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Также была затронута проблема для почти 2 млрд человек, связанная с некачественной пищей, которая небезопасна, либо подвергнута чрезмерной обработке, либо не содержит питательных веществ.

В этой связи Казахстан продолжает свои усилия по совершенствованию национальной системы здравоохранения, сохраняя приверженность сохранению качества своих продуктов питания.

— Ни одна страна в одиночку не может обеспечить свою продовольственную безопасность. Нам нужны общие решения: разумное сельское хозяйство, исследования и разработки, доступ к чистой воде и передовым современным технологиям, — отметил заместитель Премьер-министра.

Мурат Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан остается верен Алма-Атинской декларации 1978 года в области глобального здравоохранения, которая вдохновляет многие страны.

— Моя страна гордится тем, что является членом Глобальной коалиции за первичную медико-санитарную помощь при поддержке членов БРИКС, включая Бразилию, Россию и Египет, а также стран-партнеров — Беларуси и Таиланда. Я призываю расширенную семью БРИКС присоединиться к этой жизненно важной инициативе и работать сообща над снижением материнской, младенческой и общей смертности, укрепляя системы первичной медико-санитарной помощи во всем мире, — отметил Мурат Нуртлеу.

Отмечено, что искусственный интеллект и цифровые технологии открывают новые перспективы для благополучия стран. Исходя из этого, Казахстан поддерживает инициативу Бразилии по использованию искусственного интеллекта в здравоохранении.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

— Мы не должны ждать следующего кризиса. Давайте создадим совместный потенциал по реагированию на эпидемии в странах БРИКС, - предложил заместитель Премьер-министра РК.

В завершении своего выступления Мурат Нуртлеу отметил, что Казахстан готов делать больше с БРИКС для людей и для нашей планеты, а также пригласил всех на Региональный экологический саммит, который пройдет в Казахстане в 2026 году в партнерстве с ООН, по вопросу глобального управления климатом.

Ранее казахстанская делегация приняла участие на заседании Саммита БРИКС на тему «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы и искусственный интеллект».