Казахстан полностью поддерживает цели и задачи Саммита БРИКС

Заседание прошло на тему «Укрепление многосторонности, экономические и финансовые вопросы и искусственный интеллект».

— Казахстан полностью присоединяется к благородным целям и задачам этого саммита, направленного на продвижение идей и ценностей многосторонности во времена непредсказуемости и беспрецедентных вызовов. Эта задача требует беспрецедентного единства, привлечения огромных людских и материальных ресурсов, мудрости и конструктивного участия от всех нас, — заявил Мурат Нуртлеу.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Глава МИД РК отметил сбалансированную и многовекторную внешнюю политику Казахстана через такие инициативы, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Региональный центр ООН по Центральной Азии и Афганистану, а также Съезд лидеров мировых и традиционных религий, которые в полной мере отражают приоритеты БРИКС.

Также были отмечены Консультативный совет государств Центральной Азии и региональные диалоговые платформы С5+ Китай, Россия, Индия, страны Персидского залива, ЕС, США, Япония и Корея, что служат важным многосторонним механизмом содействия конструктивному диалогу, взаимопониманию и поддержке.

— Мы поддерживаем инициативу Нью-Дели о проведении следующего Центральноазиатско-индийского саммита, — сообщил Мурат Нуртлеу.

Отдельное внимание было уделено роли ООН и необходимости поддержки программ реформ Генерального секретаря Антониу Гутерриша по процессу принятия глобальных решений.

Глава внешнеполитического ведомства РК призвал бороться за лучший мир, укрепляя предсказуемость и стабильность, уважая законные права, поощряя дипломатию и диалог, а также придерживаясь норм и принципов, закрепленных в Уставе ООН и международном праве, что особенно актуально на фоне эскалации конфликтного потенциала в различных частях земного шара, включая Ближний Восток, Африку, Евразию, Южную Азию и Кавказ.

— В честь 80-летия ООН Президент Касым-Жомарт Токаев изложит свое стратегическое видение реформирования ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке, — отметил Мурат Нуртлеу.

В условиях глобальной экономической неопределенности и торговых войн Казахстан по-прежнему привержен углублению взаимодействия с партнерами по БРИКС в области энергетической диверсификации, продовольственной безопасности, транспорта и логистики, образования, искусственного интеллекта и цифровой трансформации, не ограничивая взаимодействие в других областях.

— Я также приглашаю страны БРИКС изучить инвестиционные возможности Казахстана, подкрепленные льготными условиями и комфортным, предсказуемым инвестиционным климатом, — информировал глава МИД РК.

Учитывая, что цифровые технологии и искусственный интеллект играют важную роль в мире, Казахстан готов к более тесному сотрудничеству в данной сфере.

Дипломат привел пример, что в Казахстане недавно был запущен самый мощный суперкомпьютер в регионе — Alem.AI-хаб для IT-стартапов, а также будет открыт криптогородок, где цифровые валюты можно будет использовать в повседневной жизни.

Также было отмечено, что любая технологическая революция сопряжена с рисками, такими как неравный доступ к технологиям, сокращение рабочих мест, проблема цифрового суверенитета и зависимость от глобальных технологических монополий.

— Вот почему страны БРИКС должны не только оставаться в игре, но и лидировать в ней, — рекомендовал Мурат Нуртлеу.

В завершении речи глава казахстанской делегации отметил важность укрепления многостороннего сотрудничества, ориентированного на результат и консенсус для совместного построения более мирного, процветающего и устойчивого будущего для всех.

Ранее сообщалось, что в преддверии Саммита БРИКС состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Республики Казахстан и Федеративной Республики Бразилии.