РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:51, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан и Бразилия расширяют сотрудничество

    В преддверии Саммита БРИКС, состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилия Мауро Виейрой, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Казахстан и Бразилия расширяют сотрудничество
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Главу нашей делегации с теплом встретил Мауро Виейра у здания внешнеполитического ведомства Бразилии в Рио-де-Жанейро.

    Мурат Нуртлеу выразил благодарность бразильской стороне за радушный приём и высокую организацию мероприятий в рамках председательства Бразилии в БРИКС, а также пожелал успехов в подготовке и проведении 30-й Конференции ООН по изменению климата (COP30), которая состоится в ноябре 2025 года в г. Белен.

    Казахстан и Бразилия расширяют сотрудничество
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов по расширению торгово-экономического сотрудничества, взаимодействию в международных организациях, а также текущей региональной и глобальной повестке, включая взаимную поддержку инициатив и кандидатур на международной арене.

    Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога, расширения взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, развития межпарламентского взаимодействия, а также углубления торгово-экономического партнёрства, включая в рамках деятельности Делового совета «Казахстан – Бразилия».

    В завершение встречи Мауро Виейра пригласил Мурата Нуртлеу посетить столицу страны Бразилиа. Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение поступательной динамикой казахстанско-бразильских отношений и подтвердили стремление к поддержанию регулярного и конструктивного диалога.

    Казахстан и Бразилия расширяют сотрудничество
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Ранее сообщалось, что Рио-де-Жанейро готовится принять 17-й Саммит БРИКС 6-7 июля, в котором примут участие представители более чем 30 стран и международных организаций.

    Теги:
    МИД РК Внешняя политика Казахстана Бразилия
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают