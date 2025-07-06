Казахстан и Бразилия расширяют сотрудничество

Главу нашей делегации с теплом встретил Мауро Виейра у здания внешнеполитического ведомства Бразилии в Рио-де-Жанейро.

Мурат Нуртлеу выразил благодарность бразильской стороне за радушный приём и высокую организацию мероприятий в рамках председательства Бразилии в БРИКС, а также пожелал успехов в подготовке и проведении 30-й Конференции ООН по изменению климата (COP30), которая состоится в ноябре 2025 года в г. Белен.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов по расширению торгово-экономического сотрудничества, взаимодействию в международных организациях, а также текущей региональной и глобальной повестке, включая взаимную поддержку инициатив и кандидатур на международной арене.

Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога, расширения взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, развития межпарламентского взаимодействия, а также углубления торгово-экономического партнёрства, включая в рамках деятельности Делового совета «Казахстан – Бразилия».

В завершение встречи Мауро Виейра пригласил Мурата Нуртлеу посетить столицу страны Бразилиа. Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение поступательной динамикой казахстанско-бразильских отношений и подтвердили стремление к поддержанию регулярного и конструктивного диалога.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Ранее сообщалось, что Рио-де-Жанейро готовится принять 17-й Саммит БРИКС 6-7 июля, в котором примут участие представители более чем 30 стран и международных организаций.