Трамп заявил, что введет 35% пошлину на канадский импорт

- Вместо того, чтобы сотрудничать с Соединёнными Штатами, Канада ответила собственными пошлинами. С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Канады 35% пошлину на канадские товары, поставляемые в Соединённые Штаты, отдельно от всех отраслевых пошлин, – написал Дональд Трамп в Truth Social.

Канада является одним из крупнейших торговых партнеров США, в прошлом году в страну было ввезено товаров на сумму более $410 млрд. Однако с момента вступления в должность премьер-министра Марка Карни в марте торговые отношения между двумя странами стали напряжёнными.

Канада приняла меры, введя квоту на импорт некоторых видов стали и 50% надбавку на импорт, превышающий квоту. Министр финансов Канады заявил, что правительство действует для защиты своей промышленности от «несправедливых пошлин США».

В конце июня Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой, сославшись на налог на цифровые услуги, который должен был быть введен в Канаде к 30 июня.

После того, как 29 июня Карни отменил канадский налог на цифровые услуги, два лидера в телефоном разговоре договорились работать над заключением торгового соглашения к 21 июля.

Трамп назвал налог на цифровые услуги «атакой» на США и их технологических гигантов. Этот налог мог бы применяться к любой технологической компании, получающей более $15 млн от канадских интернет-пользователей. Лоббистская группа некоторых крупных американских технологических компаний заявила, что 30 июня налог вынудил бы их заплатить до $3 млрд.

- Если Канада будет сотрудничать со мной, чтобы остановить поток фентанила, мы, возможно, рассмотрим возможность внесения изменений в это письмо, – написал Дональд Трамп в конце своего письма.

Ранее сообщалось о намерении Трампа ввести 50% тариф против Бразилии.