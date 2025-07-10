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    09:10, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в Соединенные Штаты. Соответствующую публикацию он разместил в среду в Truth Social, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: AA Anadolu

    «Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%», — заявил Трамп.

    Он отметил, что медь необходима США в производстве полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, систем ПРО, гиперзвукового оружия, а также в строительстве центров обработки данных.

    «Медь — второй из наиболее используемых министерством обороны материалов», — подчеркнул американский лидер.

    При этом он выразил мнение, что введением пошлины на импорт меди исправит ошибки, допущенные прежней американской администрацией экс-президента Джо Байдена, обвинив того в «безрассудном поведении и глупости».

    Ранее сообщалось, что Трамп намерен ввести пошлины на медь в размере 50%.

    Напомним, президент США допустил, что срок вступления в силу торговых пошлин, намеченный на 1 августа, может быть сдвинут. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Теги:
    Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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