Трамп намерен ввести пошлины на медь в размере 50%
Президент Дональд Трамп объявил о планах ввести новые 50-процентные пошлины на импорт меди в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.
Однако пока не ясно, когда именно они вступят в силу.
В феврале Трамп приказал провести расследование в отношении импорта меди, ссылаясь на закон, позволяющий президенту вводить более высокие тарифы по соображениям национальной безопасности.
Медь — ключевой компонент для производства электроники, техники и автомобилей. Повышение пошлин может сделать эти товары дороже для американских потребителей. По данным министерства торговли, в прошлом году объем импорта меди в США составил $17 миллиардов.
После заявления Трампа цены на медь взлетели до рекордных уровней. Фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 15%, достигнув $5,68 за фунт.
Трамп также заявил во вторник, что 200-процентные пошлины на фармацевтические препараты будут введены «очень скоро». Однако их фактическое введение может быть отложено, чтобы побудить больше компаний перебраться в США.
В апреле администрация начала расследование в отношении импорта фармпрепаратов.
Президент утверждает, что США нужно наращивать внутреннее производство медикаментов, чтобы не зависеть от поставок из других стран. Некоторые фармкомпании заявили о расширении своих производств в США — хотя некоторые из этих проектов находились в разработке ещё до вступления Трампа в должность в январе.
Ранее Дональд Трамп допустил, что срок вступления в силу торговых пошлин, намеченный на 1 августа, может быть сдвинут. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Напомним, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении 25% пошлин.