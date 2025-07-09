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    14:30, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп намерен ввести пошлины на медь в размере 50%

    Президент Дональд Трамп объявил о планах ввести новые 50-процентные пошлины на импорт меди в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

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    Фото: АА

    Однако пока не ясно, когда именно они вступят в силу.

    В феврале Трамп приказал провести расследование в отношении импорта меди, ссылаясь на закон, позволяющий президенту вводить более высокие тарифы по соображениям национальной безопасности.

    Медь — ключевой компонент для производства электроники, техники и автомобилей. Повышение пошлин может сделать эти товары дороже для американских потребителей. По данным министерства торговли, в прошлом году объем импорта меди в США составил $17 миллиардов.

    После заявления Трампа цены на медь взлетели до рекордных уровней. Фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 15%, достигнув $5,68 за фунт.

    Трамп также заявил во вторник, что 200-процентные пошлины на фармацевтические препараты будут введены «очень скоро». Однако их фактическое введение может быть отложено, чтобы побудить больше компаний перебраться в США.

    В апреле администрация начала расследование в отношении импорта фармпрепаратов.

    Президент утверждает, что США нужно наращивать внутреннее производство медикаментов, чтобы не зависеть от поставок из других стран. Некоторые фармкомпании заявили о расширении своих производств в США — хотя некоторые из этих проектов находились в разработке ещё до вступления Трампа в должность в январе.

    Ранее Дональд Трамп допустил, что срок вступления в силу торговых пошлин, намеченный на 1 августа, может быть сдвинут. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Напомним, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении 25% пошлин.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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