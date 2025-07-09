Трамп намерен ввести пошлины на медь в размере 50%

Однако пока не ясно, когда именно они вступят в силу.

В феврале Трамп приказал провести расследование в отношении импорта меди, ссылаясь на закон, позволяющий президенту вводить более высокие тарифы по соображениям национальной безопасности.

Медь — ключевой компонент для производства электроники, техники и автомобилей. Повышение пошлин может сделать эти товары дороже для американских потребителей. По данным министерства торговли, в прошлом году объем импорта меди в США составил $17 миллиардов.

После заявления Трампа цены на медь взлетели до рекордных уровней. Фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 15%, достигнув $5,68 за фунт.

Трамп также заявил во вторник, что 200-процентные пошлины на фармацевтические препараты будут введены «очень скоро». Однако их фактическое введение может быть отложено, чтобы побудить больше компаний перебраться в США.

В апреле администрация начала расследование в отношении импорта фармпрепаратов.

Президент утверждает, что США нужно наращивать внутреннее производство медикаментов, чтобы не зависеть от поставок из других стран. Некоторые фармкомпании заявили о расширении своих производств в США — хотя некоторые из этих проектов находились в разработке ещё до вступления Трампа в должность в январе.

Ранее Дональд Трамп допустил, что срок вступления в силу торговых пошлин, намеченный на 1 августа, может быть сдвинут. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Напомним, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении 25% пошлин.