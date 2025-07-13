Президент Еврокомиссии сделала заявление в ответ на пошлины США

— Мы принимаем к сведению письмо, направленное президентом США Дональдом Трампом, в котором излагается пересмотренная тарифная ставка и новые сроки. Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушило бы основные трансатлантические цепочки поставок, что нанесло бы ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики. Немногие экономики в мире соответствуют уровню открытости Европейского союза и его приверженности принципам честной торговли, — говорится в заявлении У.Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС неизменно уделяет приоритетное внимание решению проблемы путем переговоров с США, что отражает его приверженность диалогу, стабильности и конструктивному трансатлантическому партнерству.

— Мы по-прежнему готовы продолжить работу по достижению соглашения к 1 августа. В то же время мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если потребуется, — отметила она.

Напомним, что президент США Д. Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Он добавил, что эта тарифная ставка «гораздо меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС», и добавил, что европейским компаниям не нужно будет ее платить, если они разместят производство в США.

Д.Трамп также вводит 50% тариф против Бразилии.