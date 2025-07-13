Письма Трампа: с 1 августа на импорт в США товаров из ЕС и Мексики введут пошлины в 30%

— С 1 августа 2025 года мы вводим 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США, отдельно от секторальных пошлин, — говорится в письме главы Белого дома председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое он опубликовал в Truth Social.

Трамп также продемонстрировал подобное письмо, адресованное президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

На этой неделе Трамп опубликовал письма 22 странам, устанавливающие тарифные ставки, включая 50% на импорт из Бразилии. Он также объявил о введении 50% тарифа на импорт меди, который должен вступить в силу в следующем месяце.

Десятки писем появились после неоднократных обещаний Трампа и его руководства заключить «90 сделок за 90 дней», данных ещё в апреле. Однако за этот 90-дневный период администрация не подписала ни одного торгового соглашения. Вместо этого Белый дом и министры финансов и торговли достигли трёх рамочных соглашений, которые в конечном итоге могут быть преобразованы в полноценные торговые соглашения.

Ранее сообщалось, что со следующего месяца Соединенные Штаты начнут применять 35% тариф на весь импорт из Канады.