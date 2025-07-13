В ЕС допустили введение ответных мер на пошлины Трампа

«Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок, что нанесет ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики», — приводит агентство Reuters слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о решении Дональда Трампа ввести пошлины в 30% на поставки товаров из Евросоюза с 1 августа.

Политик добавила, что Брюссель готов продолжать работу над достижением соглашения с США до 1 августа. «В то же время мы примем все необходимые меры для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных ответных мер, если это будет необходимо», — заключила она. Сам Трамп обещал, что в случае повышения тарифов на американские товары Вашингтон ответит симметрично.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне решения Трампа заявил, что Евросоюз остается «единым» и «готов защищать» свои интересы. «Тарифы — это налоги. Они подпитывают инфляцию, создают неопределенность и препятствуют экономическому росту. Мы будем продолжать строить прочные торговые партнерства по всему миру», — передает слова Кошты Reuters.

- Мы верим в добрую волю всех участников процесса, чтобы достичь справедливого соглашения, которое укрепит Запад в целом, учитывая, что, особенно в нынешней ситуации, не имеет смысла провоцировать торговую войну между двумя сторонами Атлантики. Сейчас крайне важно сосредоточиться на переговорах, избегая поляризации, которая усложнит достижение соглашения, — прокомментировала обещание Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Нидерландский премьер Дик Схоф заявил, что анонсированные американским президентом меры «вызывают беспокойство и не являются путем вперед». «Европейская комиссия может рассчитывать на нашу полную поддержку. Как ЕС, мы должны оставаться едиными и решительными в стремлении достичь взаимовыгодного результата с Соединенными Штатами», — добавил он.

К единству внутри Евросоюза и сосредоточенности на переговорах с США призвал и министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Харрис. «Нет необходимости обострять ситуацию или еще больше повышать дополнительные пошлины, введенные в отношении ЕС», — также сказал политик.

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) призвало правительство Германии, Еврокомиссию и администрацию США «очень быстро найти решения в рамках объективного диалога и избежать эскалации». «Заявление президента Трампа является тревожным сигналом для промышленности по обе стороны Атлантики», — сказал член исполнительного совета объединения Вольфганг Нидермарк (Wolfgang Niedermark).

Ассоциация немецкой автомобильной промышленности (VDA) предупредила, что новые решения Трампа приведут к росту затрат для автопроизводителей или поставщиков. «Прискорбно, что существует угроза дальнейшей эскалации торгового конфликта. <…> Затраты наших компаний уже исчисляются миллиардами, и эта сумма растет с каждым днем», — приводит Reuters слова президента VDA Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller).