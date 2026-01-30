Ерлан Карин объяснил, зачем Казахстану нужна новая Конституция

— Отличительной особенностью новой Конституции является её ориентированность на права человека. Права, свободы и ценности личности закрепляются не только в новой преамбуле и части первой статьи 1, но и системно собраны во втором разделе Основного закона — «Основные права, свободы и обязанности человека», — подчеркнул госсоветник.

Кроме того, права и свободы человека обеспечиваются новыми правовыми механизмами и гарантиями. Одним из подтверждений этого является закрепление в проекте новой Конституции отдельной статьи, посвящённой адвокатуре и адвокатской деятельности.

— Отвечая на вопрос, зачем стране нужна новая Конституция, следует отметить, что за последние годы существенно изменились как государство, так и общество. Произошли заметные изменения в общественном сознании и запросах граждан. В этих условиях возникает потребность в новом основном законе, который отвечает актуальным ожиданиям общества. В числе ключевых запросов — чёткое разграничение религии и государства, — сказал он.

В новой редакции Конституции прямо закреплён светский характер государства: статья 5 устанавливает принцип отделения религии от государства. Одновременно статья 30 предусматривает, что за исключением религиозных и духовных образовательных организаций, в остальных учебных заведениях образование и воспитание носят светский характер, сообщил Карин.

Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.