Ерлан Карин объяснил, зачем Казахстану нужна новая Конституция
Государственный советник Ерлан Карин, выступая на пятом заседании Конституционной комиссии, заявил, что отличительной особенностью новой Конституции является её ориентированность на права человека, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Отличительной особенностью новой Конституции является её ориентированность на права человека. Права, свободы и ценности личности закрепляются не только в новой преамбуле и части первой статьи 1, но и системно собраны во втором разделе Основного закона — «Основные права, свободы и обязанности человека», — подчеркнул госсоветник.
Кроме того, права и свободы человека обеспечиваются новыми правовыми механизмами и гарантиями. Одним из подтверждений этого является закрепление в проекте новой Конституции отдельной статьи, посвящённой адвокатуре и адвокатской деятельности.
— Отвечая на вопрос, зачем стране нужна новая Конституция, следует отметить, что за последние годы существенно изменились как государство, так и общество. Произошли заметные изменения в общественном сознании и запросах граждан. В этих условиях возникает потребность в новом основном законе, который отвечает актуальным ожиданиям общества. В числе ключевых запросов — чёткое разграничение религии и государства, — сказал он.
В новой редакции Конституции прямо закреплён светский характер государства: статья 5 устанавливает принцип отделения религии от государства. Одновременно статья 30 предусматривает, что за исключением религиозных и духовных образовательных организаций, в остальных учебных заведениях образование и воспитание носят светский характер, сообщил Карин.
Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.
Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.