Ерлан Карин назвал ключевые принципы, заложенные в новой редакции Конституции РК
Государственный советник Ерлан Карин заявил, что права и свободы человека, верховенство закона, общественное единство и благосостояние граждан станут базовыми ориентирами новой редакции Конституции Казахстана. Об этом он сообщил, выступая на заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.
В пункте 1 статьи 3 новой редакции Конституции РК указаны следующие принципы:
- защита суверенитета и Независимости;
- соблюдение прав и свобод человека;
- обеспечение верховенства закона и порядка;
- укрепление общенационального единства;
- повышение благосостояния народа;
- утверждение идеи ответственного и созидательного патриотизма;
- развитие общественного диалога;
- закрепление ценностей труда, прогресса и знаний;
- формирование высокой экологической культуры;
- сохранение историко-культурного наследия;
- поддержка самобытной культуры.
По словам Карина, важное место в новом тексте Конституции занимает соблюдение прав и свобод человека. Он подчеркнул, что именно права и свободы становятся стержнем новой редакции Основного закона.
Госсоветник также отметил принцип обеспечения верховенства закона и порядка, указав, что без их господства невозможно развитие общества и изменение общественного сознания. По его словам, это является ключевым условием построения справедливого общества.
— Укрепление общенационального единства. Оно продолжает оставаться гарантией устойчивого развития. Сплочение всей страны ради общих целей — незыблемый принцип нашей государственности. Повышение благосостояния населения — это главный критерий государственной политики. Утверждение идеи ответственного и созидательного патриотизма. Патриотизм — это работа в интересах страны через конкретные действия, а созидательность — закрепление этих принципов реальными делами и подтверждение их через конструктивный диалог. Развитие общественного диалога. Это опора доверия между государством и обществом. Проведённые в последние годы реформы и референдумы являются наглядным примером развитого общественного диалога, — подчеркнул Карин.
Карин подчеркнул важность закрепления ценностей труда, прогресса и знаний, которые в последние годы стали неотъемлемой частью государственной политики. По его словам, уважение и поддержка людей труда и носителей знаний на государственном уровне подтверждают этот курс.
В числе ключевых направлений он также назвал формирование высокой экологической культуры, в том числе через реализацию проекта «Таза Қазақстан», а также сохранение историко-культурного наследия и поддержку самобытной культуры, которые впервые закрепляются на конституционном уровне.
В завершение Ерлан Карин отметил, что все перечисленные принципы отражают ориентиры государственной политики и формируют основу общественного запроса.
Напомним, в Казахстане представили первый проект новой Конституции.
Поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.