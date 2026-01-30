Ерлан Карин назвал ключевые принципы, заложенные в новой редакции Конституции РК

В пункте 1 статьи 3 новой редакции Конституции РК указаны следующие принципы:

защита суверенитета и Независимости;

соблюдение прав и свобод человека;

обеспечение верховенства закона и порядка;

укрепление общенационального единства;

повышение благосостояния народа;

утверждение идеи ответственного и созидательного патриотизма;

развитие общественного диалога;

закрепление ценностей труда, прогресса и знаний;

формирование высокой экологической культуры;

сохранение историко-культурного наследия;

поддержка самобытной культуры.

По словам Карина, важное место в новом тексте Конституции занимает соблюдение прав и свобод человека. Он подчеркнул, что именно права и свободы становятся стержнем новой редакции Основного закона.

Госсоветник также отметил принцип обеспечения верховенства закона и порядка, указав, что без их господства невозможно развитие общества и изменение общественного сознания. По его словам, это является ключевым условием построения справедливого общества.

— Укрепление общенационального единства. Оно продолжает оставаться гарантией устойчивого развития. Сплочение всей страны ради общих целей — незыблемый принцип нашей государственности. Повышение благосостояния населения — это главный критерий государственной политики. Утверждение идеи ответственного и созидательного патриотизма. Патриотизм — это работа в интересах страны через конкретные действия, а созидательность — закрепление этих принципов реальными делами и подтверждение их через конструктивный диалог. Развитие общественного диалога. Это опора доверия между государством и обществом. Проведённые в последние годы реформы и референдумы являются наглядным примером развитого общественного диалога, — подчеркнул Карин.

Карин подчеркнул важность закрепления ценностей труда, прогресса и знаний, которые в последние годы стали неотъемлемой частью государственной политики. По его словам, уважение и поддержка людей труда и носителей знаний на государственном уровне подтверждают этот курс.

В числе ключевых направлений он также назвал формирование высокой экологической культуры, в том числе через реализацию проекта «Таза Қазақстан», а также сохранение историко-культурного наследия и поддержку самобытной культуры, которые впервые закрепляются на конституционном уровне.

В завершение Ерлан Карин отметил, что все перечисленные принципы отражают ориентиры государственной политики и формируют основу общественного запроса.

Напомним, в Казахстане представили первый проект новой Конституции.

Поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.