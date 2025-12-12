РУ
    22:19, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин дал поручения по приоритетам в межэтнической сфере на следующий год

    Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ерлан Карин дал поручения по приоритетам в межэтнической сфере на следующий год
    Фото: Акорда

    Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание, посвященное вопросам укрепления межэтнического согласия с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, представителей центральных государственных органов, а также акимов Жамбылской и Туркестанской областей.

    Участники совещания доложили о проделанной работе по обеспечению стабильности в сфере межэтнических отношений в регионах за текущий год.

    Также были рассмотрены вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества, реализации государственной информационной политики и совершенствования формата работы АНК.

    — В ноябре текущего года Главой государства утверждены «Основные принципы, ценности и направления внутренней политики Республики Казахстан», формирующие важнейшие ориентиры идеологической работы. В данном документе одним из ключевых направлений обозначена межэтническая сфера, что свидетельствует о ее неизменной приоритетности для государства, — отметил Ерлан Карин.

    По итогам совещания Государственный советник дал конкретные поручения ответственным государственным органам по приоритетным задачам в межэтнической сфере на предстоящий 2026 год.

    Ранее под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам реализации программы воспитательной работы «Адал азамат», основанной на общенациональных ценностях.

