Ерлан Карин дал поручения по приоритетам в межэтнической сфере на следующий год
Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание, посвященное вопросам укрепления межэтнического согласия с участием руководителей структурных подразделений Администрации Президента, представителей центральных государственных органов, а также акимов Жамбылской и Туркестанской областей.
Участники совещания доложили о проделанной работе по обеспечению стабильности в сфере межэтнических отношений в регионах за текущий год.
Также были рассмотрены вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества, реализации государственной информационной политики и совершенствования формата работы АНК.
— В ноябре текущего года Главой государства утверждены «Основные принципы, ценности и направления внутренней политики Республики Казахстан», формирующие важнейшие ориентиры идеологической работы. В данном документе одним из ключевых направлений обозначена межэтническая сфера, что свидетельствует о ее неизменной приоритетности для государства, — отметил Ерлан Карин.
По итогам совещания Государственный советник дал конкретные поручения ответственным государственным органам по приоритетным задачам в межэтнической сфере на предстоящий 2026 год.
Ранее под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам реализации программы воспитательной работы «Адал азамат», основанной на общенациональных ценностях.