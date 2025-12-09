Программа «Адал азамат» должна охватывать все учреждения образования — Ерлан Карин

В ходе заседания были заслушаны доклады министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, Уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой, руководства Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина и других.

Ерлан Карин отметил, что на сегодняшний день одной из важнейших задач является совершенствование подходов к повышению эффективности воспитательной работы в учебных заведениях. При этом Госсоветник подчеркнул, что программа «Адал азамат» должна охватывать все учреждения образования, включая частные.

По его словам, только четкое межведомственное взаимодействие и постоянное методическое сопровождение позволят повысить качество проводимой работы. Ерлан Карин также обратил внимание на принципиальную важность вовлечения родительской общественности и ее активного участия в воспитательном процессе.

По итогам совещания Государственный советник дал Министерству просвещения ряд конкретных поручений по дальнейшей организации воспитательной работы.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на республиканской Августовской конференции учителей 15 августа этого года, подчеркнул, что «Ведь настоящий Ответственный гражданин — Адал азамат формируется именно в школьных стенах».

Как отметила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Анар Танирбергенова, программа «Адал азамат» позитивно влияет на поведение школьников во всех регионах Казахстана. В программу «Адал азамат» внесены изменения по четырем направлениям.