    14:22, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Программа «Адал азамат» должна охватывать все учреждения образования — Ерлан Карин

    Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам реализации программы воспитательной работы «Адал азамат», основанной на общенациональных ценностях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Госсоветник провел совещание по организации воспитательной работы в учреждениях образования
    Фото: Акорда

    В ходе заседания были заслушаны доклады министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, Уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой, руководства Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина и других.

    Ерлан Карин отметил, что на сегодняшний день одной из важнейших задач является совершенствование подходов к повышению эффективности воспитательной работы в учебных заведениях. При этом Госсоветник подчеркнул, что программа «Адал азамат» должна охватывать все учреждения образования, включая частные.

    По его словам, только четкое межведомственное взаимодействие и постоянное методическое сопровождение позволят повысить качество проводимой работы. Ерлан Карин также обратил внимание на принципиальную важность вовлечения родительской общественности и ее активного участия в воспитательном процессе.

    По итогам совещания Государственный советник дал Министерству просвещения ряд конкретных поручений по дальнейшей организации воспитательной работы.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на республиканской Августовской конференции учителей 15 августа этого года, подчеркнул, что «Ведь настоящий Ответственный гражданин — Адал азамат формируется именно в школьных стенах».

    Как отметила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Анар Танирбергенова, программа «Адал азамат» позитивно влияет на поведение школьников во всех регионах Казахстана. В программу «Адал азамат» внесены изменения по четырем направлениям.

    Жанара Мухамедиярова
