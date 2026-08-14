Энергетика Казахстана сработала штатно — эксперт о ликвидации последствий блэкаута

14 августа технологическое нарушение в энергосистеме Центральной Азии стало причиной аварийного разделения транзита Север–Восток–Юг Казахстана и отключения значительной части потребителей южной зоны страны. О ликвидации последствий такого характера подробнее рассказал энергетик Жакып Хайрушев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Жакыпа Хайрушева, технологическое нарушение произошло 14 августа около 14:37 и было связано со значительным аварийным дисбалансом, возникшим в энергосистеме Центральной Азии.

— Все мы уже слышали, что сегодня в районе 14:30 днем произошло технологическое нарушение, выраженное в значительном аварийном дисбалансе, созданном энергосистемой Центральной Азии. Прошел так называемый наброс мощности на транзит электроэнергии ВЛ 500 киловольт Север–Восток–Юг Казахстана, — пояснил энергетик корреспонденту Kazinform.

В результате произошло аварийное разделение транзита Север–Восток–Юг Казахстана с погашением значительной части потребителей южной зоны.

— Отключились такие линии, как Агадырь–Улькен, Актогай–Агадырь, Семей–Актогай и шунтирующая линия 220 киловольт Л201 и Л230, — сообщил Жакып Хайрушев.

Где произошли отключения

По словам эксперта, общий объем ограничений составил более 1 тыс. МВт. Наибольшие ограничения пришлись на несколько регионов страны. Он напомнил, что в Алматы и Алматинской области объем ограничений составил около 300 МВт. В Жамбылской области — 142 МВт, в Туркестанской области — 289 МВт, в Кызылординской области — 17 МВт, в области Жетысу — 180 МВт, в области Улытау — 43 МВт, в Карагандинской области — 143 МВт.

При этом энергетик отметил, что приведенные показатели еще могут уточняться.

— Объем ограничений составил прилично — почти 1000 МВт. Я бы сказал, даже более 1000 МВт. В том числе в городах Алматы, Алматинской области порядка — 300 МВт, в Жамбылской области — 142 МВт, в Туркестанской области — 289 МВт, в Кызылординской области — 17 МВт, область Жетысу — 180 МВт, область Улытау — 43 и Карагандинская область — 143 МВт. Я думаю, эти ограничения дополнительно ещё будут уточняться, — сказал он.

Энергоснабжение восстановили менее чем за три часа

Системным оператором АО «KEGOC» были приняты оперативные меры по восстановлению энергоснабжения отключенных потребителей.

— Системным оператором АО «KEGOC» были предприняты оперативные меры по восстановлению энергоснабжения этих потребителей, — отметил Жакып Хайрушев.

Он подчеркнул, что для объективной оценки произошедшего необходимо дождаться выводов специально созданной комиссии.

— В целях объективного и всестороннего выяснения нужно дождаться результатов комиссии, которая сразу была создана. Поэтому по итогу этой работы будет дана оценка действий персонала при возникновении этих нарушений, а также по недопущению, — сообщил энергетик.

По его словам, ограничения были полностью сняты к 17:00. Таким образом, аварийная ситуация продолжалась около двух с половиной часов — с 14:37 до 17:00.

— Что касается населения, естественно, население недовольно, особенно в летний период, но надо сказать, что в пять часов дана команда на снятие ограничений в полном объеме, — сказал специалист.

Жакып Хайрушев также отметил работу энергетиков и систем автоматической защиты.

— Наша энергетика сработала штатно. Все аварийные автоматические защиты были сработаны штатно, и нужно похвалить наших энергетиков, — заключил он.

14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение, из-за которого часть потребителей столкнулась с ограничениями электроснабжения.

Ранее акимат Алматы прокомментировал ситуацию в мегаполисе после масштабного отключения подачи электроэнергии. В связи с этим в городе перестали работать светофоры, а также метро.

Минэнерго объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

Одновременно ведомство опровергло распространявшуюся информацию о том, что причиной массового отключения электроэнергии якобы стала авария на Нурекской ГЭС.

Минэнерго призвало граждан и средства массовой информации ориентироваться на официальные сообщения профильных органов и воздерживаться от распространения слухов и неподтверждённой информации.

Массовое отключение электроэнергии произошло в Таджикистане и Кыргызстане.

Перебои с электроснабжением наблюдались также в Сурхандарьинской и некоторых других областях Узбекистана.