Минэнерго Узбекистана прокомментировало отключения электричества в стране
Перебои с электроснабжением наблюдались в Сурхандарьинской и некоторых других областях Узбекистана, передает агентство Kazinform.
Как сообщило министерство энергетики Узбекистана, электроснабжение в большинстве регионов страны полностью восстановлено.
— В результате аварии, произошедшей в энергетической системе соседней страны, было оказано влияние на энергосистему Центральной Азии. Вследствие этого наблюдались перебои в электроснабжении Сурхандарьинской и некоторых других областей, — говорится в заявлении ведомства.
При этом в министерстве не уточнили, о какой именно стране идет речь.
Напомним, ранее в Таджикистане и Кыргызстане произошло массовое отключение электроэнергии.
Позже в Кыргызстане прокомментировали отключение электричества.
В четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года также произошло отключение подачи электроэнергии.
Позже электроснабжение по линии KEGOC восстановили в полном объеме.