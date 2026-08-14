KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Минэнерго Узбекистана прокомментировало отключения электричества в стране

    Перебои с электроснабжением наблюдались в Сурхандарьинской и некоторых других областях Узбекистана, передает агентство Kazinform. 

    Отключения электроснабжения произошли в Узбекистане
    Фото: uzdaily.uz

    Как сообщило министерство энергетики Узбекистана, электроснабжение в большинстве регионов страны полностью восстановлено. 

    — В результате аварии, произошедшей в энергетической системе соседней страны, было оказано влияние на энергосистему Центральной Азии. Вследствие этого наблюдались перебои в электроснабжении Сурхандарьинской и некоторых других областей, — говорится в заявлении ведомства. 

    При этом в министерстве не уточнили, о какой именно стране идет речь. 

    Напомним, ранее  в Таджикистане и Кыргызстане произошло массовое отключение электроэнергии. 

    Позже в Кыргызстане прокомментировали отключение электричества. 

    В четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года также произошло отключение подачи электроэнергии.

    Позже электроснабжение по линии KEGOC восстановили в полном объеме. 

    Электроэнергия В мире Узбекистан
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор