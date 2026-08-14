Минэнерго Узбекистана прокомментировало отключения электричества в стране

Перебои с электроснабжением наблюдались в Сурхандарьинской и некоторых других областях Узбекистана, передает агентство Kazinform.

Как сообщило министерство энергетики Узбекистана, электроснабжение в большинстве регионов страны полностью восстановлено.

— В результате аварии, произошедшей в энергетической системе соседней страны, было оказано влияние на энергосистему Центральной Азии. Вследствие этого наблюдались перебои в электроснабжении Сурхандарьинской и некоторых других областей, — говорится в заявлении ведомства.

При этом в министерстве не уточнили, о какой именно стране идет речь.

Напомним, ранее в Таджикистане и Кыргызстане произошло массовое отключение электроэнергии.

Позже в Кыргызстане прокомментировали отключение электричества.

В четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области днем 14 августа 2026 года также произошло отключение подачи электроэнергии.

Позже электроснабжение по линии KEGOC восстановили в полном объеме.