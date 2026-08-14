Отключение электричества прокомментировали в Кыргызстане

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» назвали причину массового отключения света и нестабильной подачи электроэнергии в некоторых районах Бишкека и ряде населенных пунктов страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным организации, 14 августа 2026 года в 15:34 в результате внешнего отключения на высоковольтной линии, соединяющей северную и южную части энергосистемы Казахстана, Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА) выделилась в изолированный энергоузел.

— Энергосистема Кыргызской Республики временно перешла на работу в изолированном режиме. Для сохранения оборудования, автоматика сработала согласно регламенту. Ситуация находится под контролем энергетиков. Специалисты энергосистемы принимают необходимые меры для стабилизации режима работы и восстановления нормальной схемы электроснабжения, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент отключенных абонентов нет, электроснабжение потребителей осуществляется бесперебойно. Информация о причине произошедших кратковременных перебоев электроэнергии, будет предоставлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане и Кыргызстане произошло массовое отключение электроэнергии.