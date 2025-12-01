РУ
    22:00, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Элитный жилой комплекс от Mercedes-Benz построят в Дубае

    Немецкий автогигант совместно с девелопером Binghatti готовят проект комплексной застройки — город под брендом Mercedes-Benz в Дубае стоимостью 8,2 млрд долларов. Об этом со ссылкой на Gulfnews передает корреспондент Kazinform.  

    Фото: Gulf news

    Жилой комплекс общей площадью 930 тыс кв м., будет расположен в районе Мейдан. Брендированный комплекс из нескольких башень включит жилую и коммерческую недвижимость, объекты досуга и общественные пространства, дизайн которых будет основан на философии Mercedes-Benz «чувственная чистота». 

    Это «город в городе» с собственной инфраструктурой: торговыми бульварами, культурными зонами, пространствами для досуга, парками, транспортно-пересадочными узлами, оздоровительными и спортивными объектами, ресторанами и зонами для развлечений. Все это в шаговой доступности для жителей комплекса.

    Старт проекта запланирован на 14 января 2026 года.

    Ранее сообщалось о том, что в Дубае будет построен гигантский молл с проезжей частью.

    Беспилотные такси Uber уже заработало в Дубае, а воздушное планируют запустить в 2026 году.

