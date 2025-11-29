РУ
    14:45, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Гигантский молл с проезжей частью построят в Дубае

    Dubai Square Mall с инфраструктурой для передвижения на электромобилях станет крупнейшим подобным сооружением в регионе. Его строительство планируют завершить через три года, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: Gulf News

    Как сообщает Gulf News, площадь комплекса (2,6 млн кв.м.) будет превышать размеры района Downtown Dubai в три раза. Dubai Square Mall - станет не просто крупнейшей торговой площадкой, а «городом под крышей», по дорогам которого посетители смогут передвигаться на элетрокарах.

    По данным девелопера (Emaar Properties), стоимость проекта оценивается в 180 млрд дирхамов. Торговый центр станет частью масштабного проекта, объединяющего жилую и коммерческую инфраструктуру района Dubai Creek Harbour.

    При строительстве будут задействованы передовые цифровые системы и инструменты проектирования на основе ИИ, которые позволят предугадать требования ритейлеров и посетителей.

    Напомним, что шеф-поваром футуристического ресторана в Дубае стал ИИ. Также, в 2026 году в Дубае планируют запустить первое аэротакси.

    Азамат Бекжан
