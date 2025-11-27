РУ
    ИИ стал шеф-поваром футуристического ресторана в Дубае

    В ресторане в центре Дубая рецепты блюд создает ИИ шеф-повар «Айман» — крупная языковая модель, стоимостью больше 1 млн долларов. Шеф-повар обучен на тысячах рецептов и данных о сочетании различных вкусов. Об истории футуристического ресторана, позиционирующего себя как «будущее гастрономии», передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Woohoo

    Как пишет Bloomberg, история проекта началась с эксперимента владельца ресторана Ахмета Ойтуна Чакира, который, работая над новым меню, обратился к помощи ChatGPT. Нейросеть предложила рецепт баранины с пряностями.

    — Это было потрясающе. Мы сразу же сделали фото и разместили его в меню. Блюдо стало бестселлером, — вспоминает владелец ресторана.

    А в сентябре 2025 года открылся ресторан, в концепции которого — «шеф Айман», крупная языковая модель, обученная на тысячах рецептов, сочетании вкусов и данных о еде и продуктах. 

    «Шеф Айман» не готовит блюда физически, он создает. Модель анализирует ингредиенты, создает нетрадиционные сочетания вкусов и пишет детальные рецепты новых блюд, которые тестируют повара Woohoo. У «Аймана» есть собственный подкаст, в котором участвуют лидеры индустрии.

    Как сообщалось ранее, в Дубае в 2026 г планируют запустить первое аэротакси.

    В Абу Даби прошла неделя автономных технологий Abu Dhabi Autonomous Week, в рамках которой состоялись соревнования роботов RoboCup Asia-Pacific 2025.

    Мы также писали о том, что в Абу-Даби представили собственный эксклюзивный шоколад

