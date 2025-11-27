ИИ стал шеф-поваром футуристического ресторана в Дубае

Как пишет Bloomberg, история проекта началась с эксперимента владельца ресторана Ахмета Ойтуна Чакира, который, работая над новым меню, обратился к помощи ChatGPT. Нейросеть предложила рецепт баранины с пряностями.

— Это было потрясающе. Мы сразу же сделали фото и разместили его в меню. Блюдо стало бестселлером, — вспоминает владелец ресторана.

А в сентябре 2025 года открылся ресторан, в концепции которого — «шеф Айман», крупная языковая модель, обученная на тысячах рецептов, сочетании вкусов и данных о еде и продуктах.

«Шеф Айман» не готовит блюда физически, он создает. Модель анализирует ингредиенты, создает нетрадиционные сочетания вкусов и пишет детальные рецепты новых блюд, которые тестируют повара Woohoo. У «Аймана» есть собственный подкаст, в котором участвуют лидеры индустрии.

