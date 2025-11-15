Танцующие эмиратский танец роботы набирают популярность в сети

В Абу Даби проходит неделя автономных технологий Abu Dhabi Autonomous Week, в рамках которой прошли соревнования роботов RoboCup Asia-Pacific 2025. Тема мероприятия — «Искусственный интеллект и робототехника для устойчивого будущего». В кубке участвуют более 170 команд из разных стран.

Компании-производители роботов в рамках кубка представили свои продукты в различных номинациях. Зрителей удивляли роботы-футболисты, баристы, помощники.

Компания Booster Robotics представила на площадке RoboCup 2025 свой продукт — робота-гуманоида ростом 95 см и весом 19,5 кг. В сети набирает популярность ролик, на котором роботы этой компании с эмиратскими головными уборами танцуют традиционный эмиратский мужской танец «Аль-Айяла».

Как сообщает Khaleejtimes, стартовая цена такого робота — 5 999 долларов США. Доступны три модели: «Гик», Образование и Профессионал.

Abu Dhabi Autonomous Week — крупное мероприятие, которое проходит с 10 по 15 ноября 2025 г. в Абу Даби. Оно посвящено автономным технологиям, «умной» мобильности и системам будущего и призвано продемонстрировать инновационный потенциал эмирата. Мероприятие проходит под эгидой Совета умных и автономных систем.