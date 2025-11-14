Вслед за Дубаем: в Абу-Даби представили собственный эксклюзивный шоколад

Шоколад, созданный именитым шеф-кондитером Nouel Catis, назван в честь столицы Объединенных Арабских Эмиратов.

После триумфа своего вирусного шоколада, созданного под впечатлением от Дубая, Nouel Catis решил обратиться к городу, с которого начинался значимый этап его карьеры — Абу-Даби. По его словам, он провел там семь–восемь лет и давно воспринимает этот город как свой второй дом.

Согласно информации Time out Abu Dhabi шоколад имеет вкус пахлавы и соленой карамели и стоит 105 дирхамов (около 15 тысяч тенге) за батончик. Состоит он из трех основных ингредиентов: Шафран и кардамон — распространенные ароматические специи, используемые в регионе. Тахина и финики — ингредиенты, уходящие корнями в местные традиции. Ностальгический хруст — измельченное печенье для текстуры. Все это заключено в толстый слой соленой карамели, покрытый хлопьями 24-каратного золота.

— Каждый ингредиент был выбран с целью отразить гостеприимство, теплоту и культурное богатство, которые отличают Абу-Даби, — говорит сам шоколатье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chef Nouel Catis, Dessert Specialist (@chefnouel)

Ранее участница команды Дженифер Лопес по имени Шэрон рассказала, что впервые попробовала казахстанский шоколад во время тура по нашей стране и была «поражена» его вкусом.