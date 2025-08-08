Движение по улице Яссауи временно ограничат в Алматы

Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык.

По информации городских служб, работы будут вестись открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).

Ограничения затронут следующие участки:

3 этап — на проезжей части от проспекта Абая до улицы Улагат;

4 этап — на проезжей части от улицы Улагат до улицы Акбакай;

5 этап — на проезжей части от улицы Жети жаргы до улицы Науметова;

6 этап — на проезжей части от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева.

Жителей и водителей просят учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

До 15 августа из-за прокладки водопроводных и канализационных сетей временно ограничат движение по одной полосе на Абая в восточном направлении — на участке от Момышулы до Саина.

До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

До 30 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Пушкина в восточном направлении до улицы Есенова.

Также до конца августа — по улице Сатпаева от БЦ «Сатти», далее по улице Жандосова, с переходом на улицу Байзакова до проспекта Абая.

До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.