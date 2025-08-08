РУ
    Движение по улице Яссауи временно ограничат в Алматы

    С 8 по 20 августа 2025 года в Ауэзовском районе Алматы будет поэтапно перекрываться движение по улице Яссауи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог знак жол жөндеу белгілер
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Достык.

    По информации городских служб, работы будут вестись открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).

    Ограничения затронут следующие участки:

    • 3 этап — на проезжей части от проспекта Абая до улицы Улагат;
    • 4 этап — на проезжей части от улицы Улагат до улицы Акбакай;
    • 5 этап — на проезжей части от улицы Жети жаргы до улицы Науметова;
    • 6 этап — на проезжей части от улицы Тағзым до улицы Ш. Кажыгалиева.

    Жителей и водителей просят учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

    Отметим, что до 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина. 

    До 15 августа из-за прокладки водопроводных и канализационных сетей временно ограничат движение по одной полосе на Абая в восточном направлении — на участке от Момышулы до Саина.

    До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    До 30 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Пушкина в восточном направлении до улицы Есенова.

    Также до конца августа — по улице Сатпаева от БЦ «Сатти», далее по улице Жандосова, с переходом на улицу Байзакова до проспекта Абая.

    До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.

