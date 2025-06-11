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    13:19, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Движение ограничат ночью на участке проспекта Райымбека в Алматы

    В Алмалинском районе Алматы временно ограничат движение по проспекту Райымбека из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1994 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 13 июня до 08:00 14 июня движение автотранспорта будет частично ограничено по проспекту Райымбека от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении. Движение в западном направлении останется открытым.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

    закрытие дорог
    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля движение закрыто — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях). 

    До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях). 

    До 30 июня — ограничение по улице Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен. 

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Теги:
    Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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