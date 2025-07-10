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    19:32, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Движение на проспекте Абая в Алматы временно ограничат

    В Алматы на ночь ограничат движение на проспекте Абая из-за ремонта трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1988 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог, перекрыть дорогу, стоп
    Фото: freepik.com

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 часов 11 июля до 08:00 часов 12 июля движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении. Движение в восточном направлении сохранится без изменений.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1988 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

    Движение на проспекте Абая в Алматы временно ограничат
    Фото: АлТС

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях). 

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Движение по улице Яссауи в Алматы поэтапно перекрывают до конца лета. 

    Также с 3 июля по 25 августа закрыто движение по улице Маркова — на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    Теги:
    Транспорт Алматы Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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