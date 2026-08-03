Две золотые и восемь медалей: Казахстан успешно выступил на ЧМ U17 по борьбе

В Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 17 лет. По итогам турнира сборная Казахстана завоевала восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Вольная борьба

Бакдаулет Агабек (до 48 кг) стал чемпионом мира, а Мардан Орынбасар (до 60 кг) и Адилет Рысбай (до 71 кг) показали третий результат.

Греко-римская борьба

Дияр Аманали (до 55 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала. Али Алмас (до 48 кг) стал серебряным призёром, а Алинур Толеугали (до 71 кг) занял третье место.

Женская борьба

Айша Абдималик (до 65 кг) взяла на ЧМ серебряную медаль, а Инжу Баккожа (до 46 кг) — «бронзу».

Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан усиливают взаимодействие в подготовке молодых борцов.